В РФ похвастали "секретными" антидроновыми ружьями, которые могут приземлить БПЛА

В агрессии против Украины используются модели "Пищаль-ПРО" и REX. Информацию об их эффективности российским СМИ сообщил неназванный "информированный источник".

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Противодроновые ружья "Пищаль-ПРО" (производитель "Росэлектротехника") и REX (производитель концерн "Калашников") могут уничтожать украинские дроны, сообщает российское информагентство РИА Новости. При этом агентство ссылается на слова "информированного источника", который остался анонимным.

По данным этого "источника", антидроновые ружья не просто сбивают, а "принудительно приземляют" дроны ВСУ, оставляя их целыми и невредимыми, что позволяет впоследствии использовать их на фронте в целях ВС РФ.

Как заявляет РИА Новости, захват и принудительная посадка беспилотников ВСУ происходит за счет электромагнитного излучения в определенном диапазоне. Ружья подавляют связь дрона с оператором, а в таком случае БПЛА обычно запрограммирован на плавную экстренную посадку.

[ + – ] Антидроновое ружье REX концерна "Калашников" Фото: Соцсети

Прежде всего речь идет о маленьких беспилотниках, которые способны залетать вглубь территории, оккупированной противником, на несколько километров, и которые имеют прямую связь с оператором.

Правда россияне все-таки отмечают, что украинские дроны создают их вооруженным силам большие проблемы и являются постоянной угрозой, сбрасывая бомбы и гранаты, а так же разведывая местность в поисках воинских подразделений для удара по ним артиллерией. Поэтому производители призывают правительство РФ как можно скорее наладить масштабное производство антидроновых ружей.

Ранее Фокус писал, что ВСУ прославили ружье DroneGun Tactical на весь мир: его применяют против дронов ВС РФ.