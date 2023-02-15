У РФ похвалилися "секретними" антидроновими рушницями, які можуть приземлити БПЛА

В агресії проти України використовуються моделі "Піщаль-ПРО" та REX. Інформацію про їхню ефективність російським ЗМІ повідомило неназване "інформоване джерело".

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Противодронові рушниці "Піщаль-ПРО" (виробник "Роселектротехніка") та REX (виробник концерн "Калашников") можуть знищувати українські дрони, повідомляє російське інформагентство РИА Новости. При цьому агентство посилається на слова "інформованого джерела", яке залишилося анонімним.

За даними цього "джерела", антидронові рушниці не просто збивають, а "примусово приземлюють" дрони ЗСУ, залишаючи їх цілими та неушкодженими, що дозволяє згодом використовувати їх на фронті з метою ЗС РФ.

Як заявляє РИА Новости, захоплення та примусова посадка безпілотників ЗСУ відбувається за рахунок електромагнітного випромінювання у певному діапазоні. Рушниці пригнічують зв'язок дрона з оператором, а в такому випадку БПЛА зазвичай запрограмований на плавну екстрену посадку.

[ + – ] Антидронова рушниця REX концерну "Калашников" Фото: Соцмережi

Насамперед йдеться про маленьких безпілотників, які здатні залітати вглиб території, окупованої супротивником, на кілька кілометрів і які мають прямий зв'язок із оператором.

Щоправда, росіяни таки зазначають, що українські дрони створюють їхнім збройним силам великі проблеми і є постійною загрозою, скидаючи бомби та гранати, а також розвідуючи місцевість у пошуках військових підрозділів для удару по них артилерією. Тому виробники закликають уряд РФ якнайшвидше налагодити масштабне виробництво антидронових рушниць.

Раніше Фокус писав, що ЗСУ прославили рушницю DroneGun Tactical на весь світ: її застосовують проти дронів ЗС РФ.