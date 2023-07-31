ЗСУ "затрофеїли" антидронову рушницю "Гарпія": її поліпшать і застосовуватимуть у бою (фото)

За словами військового, рушниця погано зібрана з китайських деталей, але працює добре.

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Військовий показав, який вигляд має антидронова рушниця "Гарпія", якою пишаються російські військові. Відповідне фото боєць 503-го окремого батальйону морської піхоти Іван Костенко опублікував на своїй сторінці у Facebook у неділю, 30 липня.

"Отже, розпакування російської протидронової рушниці Гарпія 120W. Перше що хочу сказати що вона ж Комбат, Айрат, Drogun, Айрат-100 MX3, і ще купа назв, тому що насправді вона китайська", — написав військовий.

Костенко додав, що його навіть веселять суперечки між російськими військовими на тему, що ефективніше — "Гарпія" чи "Айрат". При цьому вони називають "Гарпію" китайською і ненадійною, а "Айрат" люблять за те, що цю зброю нібито представляє вітчизняний воєнпром. Хоча насправді йдеться про одну й ту саму модель антидронової рушниці з деталями, виробленими в КНР.

Крім того, таку зброю через її специфічну збірку досить незручно використовувати в бойовій обстановці. За словами військового, найімовірніше, її створювали для того, щоб "чисто генералам сподобалося". Однак усі ці недоліки не впливають на ціну і в Росії антидронова рушниця продається за 150 тис. рублів.

Прокоментував технічні характеристики російського антидрона і співзасновник "Українського кіберальянсу" Тім Карпінський.

"Я змушений визнати, що дуже здивований одним парадоксом. Росіяни дійсно вміють перетворити будь-яку науково-технологічну ідею на повний кізяк своєю технічною реалізацією", — написав він.

Своєю чергою Іван Костенко зазначив, що попри китайське походження і "якість" збірки, вона працює, і працює непогано. Надалі військові хочуть дещо поліпшити збірку "Гарпії", зробити їй акумулятор і використовувати в боях уже проти ЗС РФ.

Українські військові показали, який вигляд має російська антидронова рушниця Українські військові показали, який вигляд має російська антидронова рушниця Українські військові показали, який вигляд має російська антидронова рушниця Українські військові показали, який вигляд має російська антидронова рушниця Українські військові показали, який вигляд має російська антидронова рушниця

Нагадаємо, на початку червня стало відомо, що росіяни скуповують антидронові рушниці після атаки БПЛА в Москві. Попит на засоби боротьби з БПЛА різко зріс, а продавці пропонували моделі від $1600 до $25 000, заманюючи москвичів знижками у 20%.

А на початку лютого 2023 року в РФ похвалилися "секретними" антидроновими рушницями, які можуть приземлити БПЛА. В агресії проти України використовуються моделі "Піщаль-ПРО" і REX. Інформацію про їхню ефективність російським ЗМІ повідомило неназване "обізнане джерело".