Достает оккупантов в норах: у ВСУ на фронте появился наземный дрон "Каракурт" (видео)

Украинские военные уже используют колесный беспилотник для подрыва позиций и техники, разведки, минирования и подвоза боекомплекта на позиции.

В Украине разработали колесный дрон-камикадзе "Каракурт" ("Мангал"). Видео об этом беспилотном аппарате появилось на странице объединения "Инженерный Корпус", которое занимается разработкой техники для Вооруженных сил Украины.

Дрон назвали в честь самого ядовитого паука, который встречается в Украине — каракурта. Разработчики объяснили, что их дрон, как и это насекомое, может быстро передвигаться по пересеченной местности и "доставать оккупантов из нор". Этот наземный беспилотник был разработан на базе гироборда. Изготовить "Мангал" можно за два дня с командой в 3-4 человека. По состоянию на сейчас уже десятки "Мангалов-Каракуртов" работают в зоне боевых действий.

Беспилотник хорошо передвигается по пересеченной местности. Он преодолевает траншеи и небольшие земляные насыпи.

"Для этих дронов не имеет значения местность, полный привод и 2 киловатта достаточно, чтобы ехать по любой почве", — говорят разработчики.

Десятки дронов "Мангал" уже тестируются военными в зоне боевых действий Фото: "Инженерный корпус"

Технические характеристики дрона "Каракурт" ("Мангал")

функции — подрыв позиций и техники, разведка, минирование, подвоз БК;

полезная нагрузка — до 30 кг взрывчатки;

управление — удаленное;

дальность управления — более 1500 метров на грунтовой поверхности;

радиус действия — до 5 км;

скорость — до 60 км/ч;

защита от РЭБ — фильтры на антеннах

цена — до 48 тыс. грн.

Напомним, в 2023 году в Украине разработали дрон-камикадзе "Рубака" с дальностью 500 км. Беспилотники "Рубака" уже используются украинской разведкой и хорошо показали себя в бою. Их стоимость составляет 550 тысяч грн.

А в мае стало известно о том, что украинец разработал боевой дрон за $4 тысячи. Михаил Дронов уже создал сам беспилотник, но нужно еще доделать станцию управления для операторов.