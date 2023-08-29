Новая система с лазерами и искуственным интеллектом защитит город от дронов: как работает

Компания Teleidscope протестировала свою систему обнаружения и идентификации дронов, и в 2024 году ее внедрят в Вашингтоне, чтобы не повторились события 11 сентября.

Министерство обороны США развернет систему с поддержкой искусственного интеллекта для защиты воздушного пространства над столицей страны — Вашингтоном. Как сообщается на официальном сайте ведомства, технология будет защищать город от атак дронов или самолетов.

В министерстве отмечают, что сегодня в небе Вашингтона летает огромное количество беспилотников, а само население столицы США составляет шесть миллионов человек. Разработчиками системы распознавания и отслеживания БПЛА является американская компания Teleidoscope. Совместно с Минобороны инженеры компании испытывали свою систему 18 месяцев и после многочисленных успешных тестов военное ведомство страны заключила с разработчиками контракт на $100 миллионов. Внедрение технологии должно начаться в этом году.

"Новая система использует достижения рынка в области машинного обучения и функции дополненной реальности в камерах наблюдения, которые помогают операторам идентифицировать различные объекты в воздушном пространстве", — заявил представитель компании.

С помощью специальных инфракрасных камер операторы ПВО могут точно идентифицировать дроны и наводить сигнальные лазеры на гораздо большие расстояния. Система лазерного визуального предупреждения предоставляет тем, кто занимается обеспечением безопасности воздушного пространства над столичным регионом страны, быстрый способ связаться с пилотами, когда не помогает радиосвязь. В случае возникновения воздушной угрозы военные задействуют систему противовоздушной обороны.

Программное обеспечение для обнаружения угроз потенциально может работать на любом периферийном устройстве или в облаке с полноценным видеопотоком. Эта технология имеет широкое применение в сфере национальной обороны во всех службах для защиты от асимметричных и почти равноценных угроз, таких как беспилотные авиационные системы и крылатые ракеты.

Новое оборудование для визуального распознавания, идентификации и предупреждения обеспечивает десятикратное увеличение производительности по сравнению с 11 сентября 2001 года, когда произошла крупнейшая террористическая атака в США, отметил подполковник ВВС Куртис Энгельсон, руководящий подразделением систем управления боевыми средствами.

"Это передовая система наблюдения, идентификации и слежения, которая отслеживает и защищает контролируемое воздушное пространство вокруг Вашингтона. Она является частью Интегрированной системы противовоздушной обороны Национального столичного региона", — сказал Энгельсон.

Ранее Фокус рассказывал, что Израиль запустит лазерную ПВО первой в мире. В Минобороны страны обещают, что через полгода ПВО Израиля будет иметь частичную лазерную защиту, а через пару лет — полную.