"Большой улов": боец рассказал, как дроны загоняют потерявшихся россиян на позиции ВСУ

Беспилотники украинские военные используют в темное время суток для того, чтобы "загонять" отставших в тумане от своих боевых товарищей россиян на позиции ВСУ.

На фронте украинские военные с помощью беспилотных летательных аппаратов не только поражают различные цели противника, но и используют дроны для того, чтобы заманить оккупантов в плен. Об этом рассказал пилот ударных БПЛА Николай "Канада" Ворошнов в интервью "УНИАН", которое было опубликовано в понедельник, 28 августа.

Он сравнил работу беспилотников с работой овчарки, которая помогает пастуху собирать баранов в стадо и загонять их в овин.

"Видели, как собака-овцевод загоняет баранов? Так же мы делали с россиянами с помощью дронов", — сказал Ворошнов.

Военный рассказал, что российские оккупанты стараются передвигаться ночью, а в это время суток как правило стоит туман. Некоторые бойцы ВС РФ отстают от своих и теряются. Тогда пилоты с помощью дронов, от которых противники пытаются убежать, загоняют их на позиции украинских военных.

"Самый большой "улов" за ночь — трое! Тогда был сильный туман и много "потеряшек". И это же не о 100 метрах речь. Парой дронов по очереди дали километр, даже больше", — уточнил пилот БПЛА.

Ворошнов также добавил, что российских военных на передовой не спасает даже тщательная маскировка — беспилотные летательные аппараты ВСУ все равно их "видят".

"Невозможно полностью замаскироваться от дронов, от опытного дронаря с современными технологиями. Невозможно замаскировать что-то, чтобы не было тропинки, сбитой росы утром", — объяснил он.

Пилоты БПЛА в зоне боевых действий обращают внимание на самые незначительные детали, которые могут выдать присутствие или перемещение оккупантов. Ориентиром могут служить даже пустая бутылка или сломанная ветка.

Ранее стало известно о том, что у ВСУ на фронте появился наземный дрон "Каракурт", который достает оккупантов в норах. Украинские военные уже используют колесный беспилотник для подрыва позиций и техники, разведки, минирования и подвоза боекомплекта на позиции.

Напомним, в 2023 году в Украине разработали дрон-камикадзе "Рубака" с дальностью 500 км. Беспилотники "Рубака" уже используются украинской разведкой и хорошо показали себя в бою. Их стоимость составляет 550 тысяч грн.