Новые роботы скоро усилят ВСУ: украинцы создали "камикадзе", турели и "глушилки"

Глава Минцифры Михаил Федоров в рамках платформы Brave1 уже протестировал 25 беспилотников, которые помогут бороться с российскими захватчиками.

Уже через несколько недель Вооруженные силы Украины смогут применить новых наземных роботов отечественного производства, которые создатели протестировали вместе с вице-премьер-министром Михаилом Федоровым. Об этом пишет издание Business Insider, ссылаясь на представителя платформы Brave1.

Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины, лично ознакомился с испытаниями 25 наземных автономных систем, которые проект Brave1 скоро отправит на фронт. Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook и выложил фото наземных роботов.

"Проверил в полевых условиях 25 уникальных разработок – от логистических до боевых, от дистанционных турелей до роботов-камикадзе. Уже скоро они помогут военным эффективнее уничтожать врага, — написал Михаил Федоров. — Сейчас у нас значительный прогресс на рынке беспилотников – компании масштабируются и активно развиваются. Дальше мы расширим этот опыт на Армию роботов".

Наземный робот с турелью, разработанный в Украине Фото: Facebook

Как отмечает Business Insider, популярность автономных систем, таких как дроны и роботы, стала отличительной чертой боевых действий в Украине. Наиболее активно используются воздушные дроны, которые и Украина, и Россия используют для разведки и атак. Наземным дронам уделяется сравнительно меньше внимания, и эту ситуацию, похоже, пытаются изменить United24 и Михаил Федоров. По информации представителя платформы Brave1, некоторые из протестированных наземных дронов должны быть готовы к эксплуатации и отправлены ВСУ в течение двух-трех недель.

Глава Минцирфры не стал уточнять, какими именно техническими характеристиками обладает та или иная модель автономных машин, но эксперты издания Business Insider отметили, что уже по внешнему виду можно судить об основных задачах каждого из них.

Например, сразу заметен робот с турелью и становится ясна его основная задача — уничтожение пехоты противника или зачистка хорошо обстреливаемых участков от врага. Большой и тяжелый колесный беспилотник явно говорит о транспортировке раненных с поля боя или доставки амуниции на линию соприкосновения с врагом. Колесная платформа с двумя минометными снарядами явно намекает, что это робот-камикадзе. А загадочная башня с многочисленными антеннами наверняка выполняет функцию системы радиоэлектронной борьбы и защиты от дронов россиян.

Ранее Фокус сообщал, что у ВСУ на фронте появился наземный дрон "Каракурт". Украинские военные уже используют колесный беспилотник для подрыва позиций и техники, разведки, минирования и подвоза боекомплекта на позиции.