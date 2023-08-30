Забросать россиян БПЛА не получится: стало известно, сколько дронов теряют ВСУ (видео)

По оценкам Королевского института объединенных служб, ВСУ теряют около 10 тысяч беспилотников в месяц. Это, по словам главы Госслужбы спецсвязи, от 40 до 50 дронов в день.

Украинские военные каждый день на поле боевых действий безвозвратно теряют до 50 коптеров и профессиональных беспилотников. Такие цифры озвучил глава Госслужбы спецсвязи Юрий Щиголь в эфире национального телемарафона во вторник, 29 августа.

По его словам, за сутки Силы обороны теряют 40-45 различных дронов, и стабильно восполнять подобные потери техники невозможно, поскольку столько не производят ни в Украине, ни в мире.

"Если говорить о разведывательных дронах, то в среднем за сутки наши Силы безопасности и обороны теряют 40-45 дронов. Это и более простые Mavic, Matrice, и большие профессиональные дроны украинского и иностранного производства", — сказал Щиголь.

Он уточнил, что "забросать россиян беспилотниками" у бойцов Вооруженных сил Украины точно не получится, поэтому в вопросе БПЛА нужно искать другие пути решения задачи.

"Мы понимаем, что враг достаточно сильный, и просто там забрасывать его "мавиками" на поле боя не получится. Нужно разработать технологию, которая позволит обойти средства радиоэлектронной борьбы, провести эффективную разведку, найти слабые места, уничтожить их живую силу и технику", — сказал Щиголь.

Сколько дронов теряет Украина в войне с РФ: мнение мировых экспертов

По оценкам Королевского института объединенных служб, ВСУ теряют около 10 тысяч беспилотников в месяц. По мнению экспертов, Россия продвинулась в разработке и применении средств РЭБ. Из-за этого по оценкам британского Королевского института объединенных служб (RUSI), в мае Украина потеряла 10 тысяч беспилотников в месяц (это означает, что в день ВСУ теряли по 300 беспилотников).

Напомним, в начале августа зарубежные СМИ писали о том, что Россия продвинулась в технологиях РЭБ. Во время войны россияне активно учатся бороться с чужими БПЛА и наращивают производство собственных.

Кроме того Forbes даже писал о том, что ВСУ теряют меньше дронов и научились успешно противостоять РЭБ оккупантов. После того как по данным аналитиков RUSI Украина потеряла 90% гражданских БПЛА ситуация значительно улучшилась, благодаря находчивости бойцов ВСУ.