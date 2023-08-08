Россия продвинулась в технологиях РЭБ: какие дроны не смогут применять ВСУ

Во время войны россияне активно учатся бороться с чужими БПЛА и наращивают производство собственных.

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Россия, которая в первые месяцы войны с Украиной терпела поражения из-за того, что ее вооруженные силы ранее не использовали в боях беспилотники, учла свои ошибки и теперь в некоторых моментах имеет даже преимущество над украинской армией. Об этом говорится в материале, опубликованном Warrior Maven в понедельник, 7 августа.

В материале отмечается, что Кремль дорого заплатил за свою халатность на начальных этапах войны на Украине в 2022 году. Похоже, что российские военные, в соответствии со своей собственной военной доктриной, не использовали эффективно беспилотники для целей разведки, что привело к тяжелым потерям для плохо организованных вооруженных сил на северном направлении вторжения.

Ранее оборонная промышленность РФ с большим апломбом демонстрировала высокотехнологичные БПЛА, в том числе тяжелый боевой беспилотник С-70 "Охотник-Б", на ведущих российских военных выставках. Но такие показы оказались "потемкинской деревней", скрывающей хроническое недофинансирование исследований

Однако противник Украины уроки из своих дорогостоящих ошибок, предприняв шаги по резкому увеличению производства беспилотников. Российские силы начали эффективно применять средства электронного противодействия (ECM) против многих коммерческих беспилотников, включая модели DJI китайского производства, которые широко используются украинскими военными.

России удалось за непродолжительное время полномасштабной войны с Украиной сделать то, на что представители ВПК не решались в мирное время — нарастить производство собственных боевых беспилотников. Речь идет о таких беспилотных летальных аппаратах, как "Ланцет-3", "Орлан-10" и "Орлан-30".

Украинцам пришлось прибегнуть к гораздо более дорогим специальным военным беспилотникам, чтобы смягчить воздействие России на коммерческие БПЛА, но эти машины трудно закупить и развернуть в том же количестве, что и их коммерческие аналоги.

"На самом деле, я считаю, что через три-четыре месяца DJI нельзя будет использовать", — сказал оператор украинского дрона The Guardian.

Кроме того Россия продвинулась в разработке и применении средств РЭБ. Из-за этого по оценкам британского Королевского института объединенных служб (RUSI), в мае Украина потеряла 10 тысяч беспилотников в месяц (это означает, что в день ВСУ теряли по 300 беспилотников).

Напомним, 7 августа стало известно, что ВС РФ пытались убить раненого украинского бойца с помощью FPV-дрона. Оккупанты выследили украинских военных и ударили по ним дроном-камикадзе, однако водителю удалось совершить успешный маневр и спасти экипаж от смерти.

Также СМИ писали о том, что Россия завезла на фронт систему РЭБ "Пероед". По задумке разработчиков, комплекс должен создавать невидимый купол, защищающий от украинских дронов.