Росія просунулася в технологіях РЕБ: які дрони не зможуть застосовувати ЗСУ

Під час війни росіяни активно вчаться боротися з чужими БПЛА і нарощують виробництво власних.

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Росія, яка в перші місяці війни з Україною зазнавала поразок через те, що її збройні сили раніше не використовували в боях безпілотники, врахувала свої помилки й тепер у деяких моментах має навіть перевагу над українською армією. Про це йдеться в матеріалі, опублікованому Warrior Maven у понеділок, 7 серпня.

У матеріалі наголошується, що Кремль дорого заплатив за свою недбалість на початкових етапах війни в Україні у 2022 році. Схоже, що російські військові, відповідно до своєї власної військової доктрини, не використовували ефективно безпілотники для цілей розвідки, що призвело до тяжких втрат для погано організованих збройних сил на північному напрямку вторгнення.

Раніше оборонна промисловість РФ з великим апломбом демонструвала високотехнологічні БПЛА, зокрема важкий бойовий безпілотник С-70 "Охотник-Б", на провідних російських військових виставках. Але такі покази виявилися "потьомкінським селом", що приховує хронічне недофінансування досліджень

Однак противник України робить уроки зі своїх дорогих помилок, зробивши кроки щодо різкого збільшення виробництва безпілотників. Російські сили почали ефективно застосовувати засоби електронної протидії (ECM) проти багатьох комерційних безпілотників, включно з моделями DJI китайського виробництва, які широко використовуються українськими військовими.

Росії вдалося за нетривалий час повномасштабної війни з Україною зробити те, на що представники ВПК не наважувалися в мирний час — наростити виробництво власних бойових безпілотників. Йдеться про такі безпілотні летальні апарати, як "Ланцет-3", "Орлан-10" і "Орлан-30".

Українцям довелося вдатися до набагато дорожчих спеціальних військових безпілотників, щоб пом'якшити вплив Росії на комерційні БПЛА, але ці машини важко закупити та розгорнути в тій самій кількості, що і їхні комерційні аналоги.

"Насправді, я вважаю, що через три-чотири місяці DJI не можна буде використовувати", — сказав оператор українського дрона The Guardian.

Крім того, Росія просунулася в розробці та застосуванні засобів РЕБ. Через це, за оцінками британського Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI), у травні Україна втратила 10 тисяч безпілотників на місяць (це означає, що в день ЗСУ втрачали по 300 безпілотників).

Нагадаємо, 7 серпня стало відомо, що ЗС РФ намагалися вбити пораненого українського бійця за допомогою FPV-дрона. Окупанти вистежили українських військових і вдарили по них дроном-камікадзе, однак водієві вдалося здійснити успішний маневр і врятувати екіпаж від смерті.

Також ЗМІ писали про те, що Росія завезла на фронт систему РЕБ "Піроїд". За задумом розробників, комплекс має створювати невидимий купол, що захищає від українських дронів.