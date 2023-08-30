Голубиная почта оказалась быстрее гигабитного Интернета: испытания это доказали (видео)

Пользователь устроил соревнование между голубями и Всемирной паутиной по доставке файлов, и птицы быстрее справились с задачей, но только на определенном расстоянии.

В далеком по современным меркам 2009 году африканский провайдер в качестве первоапрельской шутки решил устроить соревнование между голубем и ADSL-модемом: кто из них доставит файл на 4 ГБ быстрее. Тогда выиграл голубь (ADSL-модем загрузил за время полета птицы на 100 км всего 4% данных). Но, как пишет Tom`s Hardware, спустя 14 лет известный видеоблогер Джефф Гирлинг решил повторить эксперимент и выяснить, насколько эволюционировали голуби и современные технологии.

Конечно, речь идет не о скорости соединения, а о скорости закачки файла: задача заключается в том, кто быстрее доставит определенный объем данных — птица или оптоволокно. Для этого Джефф отправил вместе с почтовым голубем три карты памяти с 3 ТБ данных. Тот же объем он стал загружать из интернета по гигабитному каналу. Голубь пролетел 1,5 километра всего за 1 минуту и доставил 3 ТБ информации. Джефф построил своеобразный временной график с учетом полета птицы и передачи информации. Он даже усложнил задачу — надел на себя маску голубя и сел в самолет, чтобы доставить 3 ТБ данных к другу в Канаду.

График скорости голубя, интернета и блогера Фото: Скриншот

Оказалось, что если бы перед голубем поставили задачу пролететь до 1 000 км, он все равно "обогнал" бы интернет. На более длинных дистанциях преимущество было бы у оптоволокна. Интернет выиграет и у "голубя Джеффа" на самолете.

Так же блогер отмечает, что не видит ничего особенного в гигабитном подключении к провайдеру. Ни один современный сайт не отдаст вам информацию со скоростью 1 ГБит/с, даже сервисы онлайн-просмотра. Так что Джефф считает вполне оптимальным интернет-тариф на уровне до 100 Мбит/с.

Полное видео эксперимента блогера

Ранее Фокус сообщал, что Интернет Starlink должен стать еще быстрее. Илон Маск договорился с компанией Cloudflare о сотрудничестве и ее акции тут же взлетели вверх. Cloudflare кэширует контент, чтобы действовать как сеть доставки контента (CDN), после чего все запросы проходят через серверы компании с кэшированным содержимым, подаваемым непосредственно из Cloudflare.

А в России призвали оградить молодежь от "тлетворного влияния интернета". Секретарь Совбеза РФ Патрушев считает, что интернет и западное образование искажают идеи патриотизма и преуменьшают геополитическое значение России в мире.