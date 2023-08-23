Секретарь Совбеза РФ Патрушев призвал к "защите молодежи от интернета и западного образования"

Николай Патрушев считает, что интернет и западное образование искажают идеи патриотизма и преуменьшают геополитическое значение России в мире.

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Россия якобы под постоянным давлением со стороны США и их союзников, а интернет способен повлиять негативно на молодежь, поэтому нужна реакция для защиты. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, информирует The Moscow Times.

По его словам, против России развернули "информационно-психологическую войну". Цель которой, по его мнению, — "разрушение страны" и "уничтожение ее жизненного уклада".

Молодежная аудитория якобы страдает. Патрушев считает, что такие действия искажают идеи патриотизма и принижают геополитическое значение России в мире.

"С этой же целью активно навязываются прозападные проекты в сфере образования, культуры и искусства", — заявил он.

Секретарь Совета безопасности призвал "поставить надежную защиту" распространению экстремистской продукции в интернете. По его мнению, государственному аппарату нужно применить превентивные меры по защите населения от пагубного информационно-психологического воздействия.

Заявления и фейки Патрушева

В конце июля секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что западные спецслужбы создают сепаратистский "нацбатальон" в Карелии. По его словам, зарубежные спецслужбы вербуют жителей Карелии, пытаясь расшатать положение в регионе, который перешел к СССР по итогам войны 39-го года. Якобы в этом участвуют НКО и религиозные организации.

Также Патрушев запустил новый фейк в отношении Украины. По его словам, в нашем государстве действует закон о трансплантации специально, чтобы проводить изъятие органов без согласия с целью их дальнейшей продажи.

Напомним, 15 августа в ГУР Минобороны рассказали, кто влияет на решение главы Кремля. В разведке считают, что к ближайшему окружению лидера Кремля принадлежит бывший именно глава ФСБ Николай Патрушев.