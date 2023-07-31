Западные спецслужбы создают сепаратистский "нацбатальон" в Карелии, — Патрушев

По словам секретаря Cовбеза РФ, зарубежные спецслужбы вербуют жителей Карелии, пытаясь расшатать обстановку в регионе, который перешел к СССР по итогам войны 39-го года. Якобы в этом участвуют НКО и религиозные организации.

Related video

31 июля секретарь Cовбеза РФ Николай Патрушев заявил, что спецслужбы западных стран якобы ведут активную работу, пытаясь усилить сепаратистские настроения в республике Карелия. Об этом сообщает "Интерфакс".

"В целях дестабилизации общественно-политической ситуации в республике Карелия и провоцирования беспорядков зарубежными спецслужбами активизирована работа по стимулированию сепаратистских настроений, прежде всего среди молодежи", — заявил Патрушев на встрече в Петрозаводске.

Он утверждает, что в качестве каналов рекрутинга используются социальные сети, а в "нацбатальоне", согласно планам Запада, должны участвовать граждане Финляндии.

По словам чиновника, Финляндию "долго пытались настроить против России" с помощью "карельского вопроса" и "российской угрозы".

Патрушев привел данные о том, что на территории Финляндии действуют ультраправые организации, которые требуют возвращения территорий, захваченных СССР по итогам Советско-финляндской войны.

Патрушев призвал принять решительные меры в отношении прозападных НКО и религиозных организаций, которые, по данным Кремля, вдохновляют местных жителей на сепаратистские настроения.

По результатам войны 1939—1940 гг. к СССР отошли около 40 тысяч кв. км финских территорий, включая три города — Выборг, Сортавала и Кексгольм — два крупных поселка — Лахденпохья и Койвисто — а также нескольких сотен сел.

Напомним, что секретарь Совбеза РФ стал автором нового фейка об Украине. По его словам, в Украине действует специальный закон о трансплантации органов для их изъятия и продажи.

Также сообщалось, что ФСБ подставила Путина и не довела мятеж Пригожина до конца.