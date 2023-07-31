По словам Николая Патрушева, в Украине действует закон о трансплантации специально, чтобы проводить изъятие органов без согласия с целью их последующей продажи.

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В Российской Федерации появились новые фейки о событиях в Украине. Согласно этой информации, утверждается, что некоторые украинские защитники, которые были ранены в бою, могут быть использованы как источник биоматериала. С таким заявлением выступил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, передает российское издание РИА-Новости.

"Украинцев не только бросают на так называемые "мясные штурмы", приводящие к огромным потерям, но и, по поступающей информации, используют раненых бойцов ВСУ как биоматериал, тайно изымая органы для трансплантации", — заявил Патрушев.

В Российской Федерации были высказаны утверждения, связанные с украинским законом о трансплантации, предположительно, допускающим изъятие органов без согласия с целью их последующей продажи. В связи с этим, секретарь Совета безопасности России выступил с заявлением, где он утверждал, что президент Украины Владимир Зеленский является главным причинителем данного происшествия.

Напомним, что кремлевские СМИ и российские группы в социальных сетях разместили ложное фото израильского паспорта Елены Зеленской, первой леди Украины. Пропагандисты заявили, что такой "документ" супруга Владимира Зеленского, руководителя украинского государства, получила во время визита в Израиль. Это якобы произошло 19 июня 2023 года.

Кроме того, российские СМИ публикуют фейки о том, что ВСУ якобы применили против оккупантов запрещенное химическое оружие.