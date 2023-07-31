За словами Миколи Патрушева, в Україні діє закон про трансплантацію спеціально, щоб проводити вилучення органів без згоди з метою їх подальшого продажу.

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У Російській Федерації з'явилися нові фейки про події в Україні. Згідно з цією інформацією, стверджується, що деяких українських захисників, які були поранені в бою, можуть бути використані як джерело біоматеріалу. З такою заявою виступив секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев, передає російське видання РИА-Новости.

"Українців не тільки кидають на так звані "м'ясні штурми", що призводять до величезних втрат, а й, за інформацією, що надходить, використовують поранених бійців ЗСУ як біоматеріал, таємно вилучаючи органи для трансплантації", — заявив Патрушев.

У Російській Федерації були висловлені твердження, пов'язані з українським законом про трансплантацію, який, імовірно, допускає вилучення органів без згоди з метою їх подальшого продажу. У зв'язку з цим, секретар Ради безпеки Росії виступив із заявою, де він стверджував, що президент України Володимир Зеленський є головним винуватцем цієї події.

Нагадаємо, що кремлівські ЗМІ та російські групи в соціальних мережах розмістили неправдиве фото ізраїльського паспорта Олени Зеленської, першої леді України. Пропагандисти заявили, що такий "документ" дружина Володимира Зеленського, керівника української держави, отримала під час візиту до Ізраїлю. Це нібито сталося 19 червня 2023 року.

Крім того, російські ЗМІ публікують фейки про те, що ЗСУ нібито застосували проти окупантів заборонену хімічну зброю.