Слова на івриті у зворотному напрямку: росЗМІ поширили фейк про паспорт Ізраїлю Олени Зеленської (фото)

Слова на івриті написані у зворотному напрямку. Фактично, країну Ізраїль назвали "Іларші", а ім'я першої леді України написано неправильно і теж задом наперед ("Ксаналез").

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Кремлівські ЗМІ та російські групи у соціальних мережах неправдиве фото нібито ізраїльського паспорта Олени Зеленської, першої леді України. У пропагандистському Telegam-каналі "Шейх Тамир" опублікована вигадана інформація.

Пропагандисти заявили, що такий "документ" дружина Володимира Зеленського, керівника української держави, отримала під час візиту до Ізраїлю. Це нібито відбулося 19 червня 2023 року.

Дата видачі "документа" та термін не відповідають одне одному. На світлині кремлівських посіпак дату видачі вказали 19.06.2023, а 18.06.2023 — як дату закінчення терміну дії. Російські пропагандисти самі заплуталися, адже виходить, що "паспорт" видали вже недійсним.

Російські вирішили вказати вказали УРСР як країну народження Олени Зеленської. У ізраїльських паспортах, які видані репатрійованим громадянам України, які народились до відновлення незалежності у 1991 році, державою народження вказана саме Україна, а не УРСР.

За інформацією видання Insider, слова на івриті написані у зворотному напрямку. Фактично, країну Ізраїль назвали "Іларші", ім'я Зеленської написано неправильно і теж задом наперед ("Ксаналез"). Шаблон паспорта громадянина Ізраїлю, який можна легко знайти в Інтернеті, використали для основи цього фейку.

Візит Олени Зеленської до Ізраїлю

Олена Зеленська під час візиту на територію Ізраїлю зустрілася у Тель-Авіві з першою леді країни Міхаль Герцог, а також президентом Іцхаком Герцогом. Вони обговорили гуманітарні питання, зокрема, й допомогу постраждалим від війни дітям. Приділялася увага й проблемі лікування посттравматичних станів.

Перша леді у рамках робочої поїздки також ознайомилася з ізраїльським методами роботі та підходом до допомоги дітям із психологічними травмами у дитячому шпиталі Safra Children’s Hospital. Вона відвідала й Культурний центр України на території близькосхідної держави.

Нагадаємо, наприкінці травня російські окупанти заявили про "націоналізацію" квартири Олени Зеленської у Ялті. Загарбники пояснили, що також планують забрати виноробні підприємства, "майно українських олігархів" та будівлю, що належить Меджлісу кримськотатарського народу.