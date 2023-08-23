Cекретар Радбезу РФ Патрушев закликав до "захисту молоді від інтернету та західної освіти"

Микола Патрушев вважає, що інтернет і західна освіта спотворюють ідеї патріотизму і принижують геополітичне значення Росії у світі.

Related video

Росія нібито під постійним тиском з боку США та їхніх союзників, а інтернет здатен вплинути негативно на молодь, тому потрібна реакція для захисту. Про це заявив секретар Ради безпеки Микола Патрушев, інформує The Moscow Times.

З його слів, проти Росії розгорнули "інформаційно-психологічну війну". Мета якої, на його думку, — "руйнування країни" і "знищення її життєвого укладу".

Молодіжна аудиторія нібито страждає. Патрушев вважає, що такі дії спотворюють ідеї патріотизму і принижують геополітичне значення Росії у світі.

"Із цією ж метою активно нав'язуються прозахідні проєкти у сфері освіти, культури і мистецтва", – заявив він.

Секретар Ради безпеки закликав "поставити надійний захист" поширенню екстремістської продукції в інтернеті. На його думку, державному апарату потрібно застосувати превентивні заходи щодо захисту населення від згубного інформаційно-психологічного впливу.

Заяви та фейки Патрушева

Наприкінці липня секретар Ради безпеки Микола Патрушев заявив, що західні спецслужби створюють сепаратистський "нацбатальйон" у Карелії. З його слів, закордонні спецслужби вербують мешканців Карелії, намагаючись розхитати положення в регіоні, який перейшов до СРСР за підсумками війни 39-го року. Нібито у цьому беруть участь НКО та релігійні організації.

Також Патрушев запустив новий фейк стосовно України. З його слів, у нашій державі діє закон про трансплантацію спеціально, щоб проводити вилучення органів без згоди з метою їх подальшого продажу.

Нагадаємо, 15 серпня в ГУР Міноборони розповіли, хто впливає на рішення очільника Кремля. У розвідці вважають, що до найближчого оточення лідера Кремля належить колишній саме очільник ФСБ Микола Патрушев.