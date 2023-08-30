ИИ ускоряет вычисления в 1000 раз, но не для всех: как применяют новую технологию

Новые поколения компьютеров уже не становятся существенно "быстрее", поэтому все зависит от качества программирования, уверяют ученые.

Одним из самых популярных языков программирования на сегодня является Python, но он не лишен недостатков с которыми будет бороться профилировщик Scalene, сообщает SciTechDaily. Это инструмент с открытым исходным кодом позволяет обойти аппаратные проблемы, ограничивающие скорость компьютерной обработки на этом языке.

Авторами Scalene является команда ученых-компьютерщиков из Массачусетского университета в Амхерсте под руководством Эмери Бергера. Исследователи говорят, что программы, написанные на Python, очень медленны — до 60 000 раз медленнее, чем софт, написанный на других языках программирования. Задача Scalene эффективно определяет, где именно Python отстает, позволяя программистам устранять неполадки и оптимизировать свой код для повышения производительности.

Программисты давно это знают, и чтобы бороться с неэффективностью Python, они могут использовать инструменты, называемые "профилировщиками". Профилировщики запускают программы, а затем определяют, почему и какие части работают медленно. К сожалению, существующие профилировщики на удивление мало помогают программистам Python. В лучшем случае они указывают на то, что какой-то участок кода работает медленно, и оставляют программисту самому выяснить, что можно сделать, если вообще что-то можно сделать.

Команда Бергера как раз и создавала Scalene как первый профилировщик, который не только точно выявляет неэффективность кода Python, но и использует искусственный интеллект, чтобы предлагать, как код можно улучшить.

"Scalene сначала выявляет, на что ваша программа тратит время, — говорит Бергер. — Он фокусируется на трех ключевых областях — процессоре, видеокарте и использовании оперативной памяти, — которые ответственны за большую часть низкой скорости Python. Как только Scalene определяет, где у Python возникают проблемы, он использует ИИ на основе ChatGPT, — чтобы предложить способы оптимизации отдельных строк или даже групп кода".

Бергер отмечает, что компьютеры по сути не становятся "быстрее", поэтому сегодня важно писать код так, чтобы он выполнялся гладко и моментально. Именно оптимизация кода выходит на первый план. Кстати, Scalene уже широко используется и был скачан более 750 000 раз с момента его публичного представления на GitHub.

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