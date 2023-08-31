Не ракеты и радары, а ПО: военные раскрыли, как можно улучшить защиту от дронов

Без качественного программного обеспечения и его внедрения в новые системы не может быть и речи о борьбе с беспилотниками, считают в Минобороны США.

Министерство обороны США хочет улучшить программное обеспечение для борьбы с беспилотниками. Такую тему подняли во время конференции Национальной оборонной промышленной ассоциации, посвященной новым технологиям в армии, подробности сообщила в своей редакторской колонке Лорен Уильямс из Defense One.

По ее словам представители Министерства обороны США заинтересованы прежде всего в качественном и гибком программном обеспечении, которое управляет автономными системами ПВО.

"Поскольку угрозы постоянно меняются, и разные угрозы проявляются в разных форм-факторах — скажем, в виде роя дронов — как ваше программное обеспечение будет адаптироваться к этому? Как и каким образом морской пехотинец в полевых условиях может его обновить или адаптировать под свои нужды? — задается вопросом Стивен Боуден, исполнительный директор программы Корпуса морской пехоты США по наземным системам. — Должен ли военный айтишник приходить в каждое подразделение и подключаться, а затем делать обновление? Где-нибудь на островах или в сложных боевых условиях вы вряд ли сможете это сделать".

Заместитель главного технического директора Объединенного командования специальных операций Габриэла Аррайс отметила, что разработчики любой антидроновой ПВО прежде всего должны заботиться о гибкости своего программного обеспечения.

"Если вы хотите работать с Министерством обороны над системами по защите от дронов, то подумайте о программном аспекте, который управляет аппаратным обеспечением, — сказала подполковник Аррайс. — Если есть новый радар, или новая камера, или новый датчик, который вы хотели бы интегрировать и использовать, вы должны иметь возможность добавить его к текущему набору функций программного обеспечения и эти изменения не должны быть сложным или обременительным процессом".

Подполковник Габриэла Аррайс подчеркивает, что такой подход простоты и гибкости не ограничивается только лишь системами по противодействия БПЛА. Подобный подход должен распространиться на объединенное командование и контроль всех доменов JADC2 (программа Министерства обороны США по обеспечению бесперебойной связи между системами, службами, союзниками и партнерами, прим. ред.).

"Мы должны осмысливать и действовать на всех этапах войны, во всех сферах и вместе с нашими партнерами, — сказала Арраис. — И мы сегодня видим, что набор трудностей борьбы с БПЛА и проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня в этом пространстве, представляют собой микрокосм проблем, и с ним также столкнется инициатива JADC2".

Подполковник сказала, что технологические компании должны охотно делиться такими вещами, как базы данных, программные интерфейсы и документация по API. Только в этом случае Минобороны и разработчики могут добиться успеха в настоящем бою.

Ранее Фокус рассказывал, что ИИ будет бороться против угроз Китая и России. Офис по искусственному интеллекту Пентагона возобновляет глобальные эксперименты для JADC2 – новой версии единого управления и связи на поле боя.