ИИ будет бороться против угроз Китая и России: что придумали военные в Пентагоне

Офис по искусственному интеллекту Пентагона возобновляет глобальные эксперименты для JADC2 – новой версии единого управления и связи на поле боя.

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Офис по искусственному интеллекту Пентагона запускает заново серию мировых испытаний, направленных на реализацию своей концепции бесшовной связи и координации, известной как Объединенное командование и управление во всех доменах (JADC2), сообщает Defense News. Возвращение Глобальных экспериментов по информационному доминированию возобновляется после нескольких месяцев перерыва и на фоне взрывного роста общественного интереса к искусственному интеллекту и его потенциалу для усиления военных или возможностей.

Руководитель "офиса по ИИ" в Пентагоне Крейг Мартелл заявил, что его команда взяла на себя ответственность за проведение экспериментов, чтобы "понять, как правильно усовершенствовать JADC2". Ранее специалистам офиса было поручено создать так называемый слой интеграции данных, который помог бы собирать информацию из разных источников и представлять ее в единой форме.

Многомиллиардный проект JADC2 нацелен на связывание сил в разных регионах — по земле, воздуху, морю, космосе и киберпространстве — и поддержку оперативного принятия решений на поле боя. Такой подход необходим, по мнению военных чиновников, для противодействия военным достижениям Китая и России, основным угрозам национальной безопасности.

"Если мы проводим военные действия в Индо-Тихоокеанском регионе, например, то команда по Африке может иметь какую-то информацию, которая будет нам полезна. Команда по Центральной Азии может знать что-то о том, что происходит в их домене, что может быть необходимо для успеха операции", — говорит Мартелл. "Поэтому объединив эту информацию, и проанализировав ее, мы можем иметь глобальную картинку происходящего и выстраивать цепочку дальнейших действий с помощью ИИ".

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