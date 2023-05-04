Система NexGen Optix поможет военным держать связь с помощью лазеров: как это работает

Система может успешно заменить обычную радиосвязь и передавать огромные массивы данных, говорят разработчики.

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Raytheon Technologies, крупнейший в мире производитель аэрокосмической и оборонной техники, объявила о запуске тактической системы оптической связи NexGen Optix, сообщается на официальном сайте компании. Эта система обеспечивает высокоскоростную и защищенную передачу данных в сложных условиях.

Инженеры смогли создать компактные и энергоэффективные передатчики большей пропускной способности, чем традиционные оптические системы, и они могут безопасно отправлять больше данных в рамках той же полосы частот на огромные расстояния. Система использует лазеры вместо радиочастот в качестве средства связи, что делает сигнал менее подверженным обнаружению, помехам и глушению.

"Мы создали решение, которое позволяет организациям эффективно общаться в сложных ситуациях, где традиционные системы связи могут быть ненадежными", — заявил Трой Смит, директор одного из подразделений Raytheon Technologies.

Система также спроектирована с прочными компонентами, которые могут выдержать жесткие климатические условия, обеспечивая надежность даже в самых экстремальных ситуациях.

Системы оптической связи очень важны для военных, особенно с учетом концепций сетецентрических операций, которые предполагают использование информации как основы для получения превосходства на поле боя. Например, доступ и распределение данных с датчиков является одним из основных принципов сетецентрической войны, а радиочастотные каналы связи могут не обеспечить необходимую емкость. Оптическая связь выгодна тем, что она позволяет обмениваться большим объемом информации быстро и надежно в сложных средах, где традиционные системы связи могут быть ненадежными или подверженными вражескому воздействию.

Ранее Фокус писал, что компания Anduril работает над специальным ПО, которое будет управлять роями дронов и роботов.