Прослужит 8 лет: представлен необычный смартфон-конструктор Fairphone 5 (видео)

Новинка уже доступна для предзаказа, правда цена "кусается" и составляет 699 евро. Но разработчики считают, что особенности их новинки стоят таких денег.

Компания Fairphone 5 (из Нидерландов) анонсировала выпуск своего разборного смартфона Fairphone 5. Подробности о гаджете размещены на сайте компании.

Там отмечают, что после двух лет упорных разработок рады представить новую модель, с потрясающей встроенной системой камер с разрешением 50 мегапикселей, с лучшими объективами, более точной настройкой и более умными алгоритмами постобработки. Так же новый Fairphone 5 оснащен ярким OLED-дисплеем с частотой 90 Гц и потрясающим современным европейским дизайном, "особенно в прозрачном исполнении", отмечают разработчики.

Они особо акцентируют внимание на простой сборке и разборке устройства. В смартфон нет ни одной приклеенной детали, что очень важно для простоты ремонта. А еще Fairphone 5 на данный момент является самым экологичным смартфоном в мире. Он собран из материалов, которые на 70% являются экологически чистыми материалами и материалами полученными в результате переработки.

Fairphone 5 позволит значительно сэкономить на услугах ремонтников в случае поломки Фото: Fairphone

К тому же, производитель позаботился о законности и этичности получаемых материалов. Литий, вольфрам, олово, золото и другие материалы закупаются только у компаний, которые четко соблюдают условия труда, безопасности и экологичности. А еще производители Fairphone 5 ответственно относятся к самой переработке своих устройств. Руководитель компании Микель Баллестер утверждает, что на каждый выпущенный смартфон весом в 212 грамм компания собирает и перерабатывает за свой счет именно 212 грамм электронных отходов. Интересно, что самый опасный в экологическом плане элемент смартфона — аккумулятор — так же максимально "этичный". Литий внутри добывается из единственной шахты в Салар-де-Атакама, Чили по стандарту IRMA. Этот стандарт сертификации говорит, что компания добывающая литий соответствует всем прозрачным глобальным стандартам для горнодобывающей промышленности.

Fairphone 5 оснащен процессором Qualcomm QCM6490 Octa Core с увеличенным сроком службы — он очень надежен. Это одна из основных причин, по которой компания уверенностью предлагать как минимум восемь лет поддержки и обновлений программного обеспечения — более долгой поддержки не оказывает ни один из производителей.

Смартфон основан на свежей операционной системе Android 13 и будет получать обновления Android до 2031 года. Предзаказ устройства можно сделать прямо на сайте компании, правда придется раскошелиться на 699 евро.

Презентация смартфона Fairphone 5

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