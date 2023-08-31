Разорвал башню на куски: FPV-дрон уничтожил российский танк Т-90 за $3 млн (видео)

Операторы ВСУ нанесли удар бюджетным беспилотником за 500 долларов по новейшей боевой машине РФ и успешно вывели ее из строя.

Аэроразведчики и противотанкисты 3-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого обнаружили российский танк Т-90 и "отработали" по бронированной технике FPV-дроном. Соответсвующее видео опубликовали на странице бригады в Facebook в четверг, 31 августа.

На первых видеокадрах зрителям показывают сам танк, который "притаился" на пересеченной местности. К бронированной технике противника оператор высылает FPV-дрон. Он поражает танк противника в башню, после чего танк окутывает белый дым. Несколькими секундами позже внутри танка происходит еще один взрыв.

Дрон-разведчик, который работал все это время в паре с беспилотником-камикадзе, показывает, как разрушенный Т-90 охватывает пламя. Военные подчеркнули, что недорогой FPV-беспилотник в который раз помог им расправиться с техникой ВС РФ, стоящей $3 млн.

Отметим, что по данным нидерландского сайта исследования военных действий Oryx, Россия уже потеряла на войне в Украине 33 танка Т-90М. Всего же армия оккупантов перед началом вторжения насчитывала около сотни таких танков.

Несколькими днями ранее два танка РФ были поражены FPV-дронами, которые запустили украинские защитники. Пилоты группы "Асгард" подразделения "Глаза" 120-й отдельной бригады территориальной обороны сумели зафиксировать вражескую бронетехнику. Поражение они назвали критическим.

Напомним, 21 августа ВСУ применили FPV-дроны и уничтожили два танка Т-72 россиян. Оружие себестоимостью 100 тысяч гривен сумело уничтожить тяжелую технику российских оккупантов, которая стоит несколько миллионов.