ВСУ применили FPV-дроны и уничтожили два танка Т-72 россиян (видео)

Оружие себестоимостью в 100 тысяч гривен сумело уничтожить тяжелую технику российских оккупантов, которая стоит несколько миллионов.

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Бойцы 19-го отдельного стрелкового батальона сумели ликвидировать два танка Т-72Б3 российских оккупантов. Видео работы опубликовали в Telegram-канале подразделения.

Один танк тянул другой на буксире. Можно увидеть, что благодаря FPV-дронам тяжелая бронированная техника захватчиков была фактически полностью обезврежена. После ударов танки задымились и загорелись.

"Дебютные вылеты ОТГА 19 ОСБ максимально эффективны. Результат на видео!" — отметили украинские защитники.

Бойцы обратили внимание на то, что ликвидация российской техники фактически оказались не слишком затратной, ведь стоимость дронов не является значительной. В заметке отметили, что оружие себестоимостью в 100 тысяч гривен сумело уничтожить тяжелую технику, которая стоит несколько миллионов. Все это благодаря успешным тренировкам и мотивации.

Уничтожение танков россиян в августе 2023 года

В Бахмуте ВСУ 16 августа уничтожили технику российских войск с помощью FPV-дронов. К квадрокоптерам военные прикрепили снаряды, которые сдетонировали после удара по бронированной технике, взорвали один танк и обездвижили другой. Десантники выпустили в "укрытие", в котором стояли танки, два дрона. Один из них успешно поразил танк и спровоцировал детонацию боекомплекта. При этом второй танк удалось только подбить с помощью беспилотника, после чего противник отбуксировал его на ремонт.

ВСУ 11 августа уничтожили российский танк Т-80 РФ под Бахмутом. Российскую бронемашину стоимостью примерно 2 млн долларов удалось уничтожить дроном со взрывчаткой, который стоит почти тысячу долларов.

Напомним, 21 августа ВСУ показали бои на фронте. Танковые экипажи украинского войска играют важное значение во время наступательных операций против российских захватчиков.