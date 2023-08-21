ЗСУ застосували FPV-дрони та знищили два танки Т-72 росіян (відео)

Зброя собівартістю 100 тисяч гривень зуміла знищити важку техніку російських окупантів, яка коштує кілька мільйонів.

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Бійці 19-го окремого стрілецького батальйону зуміли ліквідувати два танки Т-72Б3 російських окупантів. Відео роботи опублікували в Telegram-каналі підрозділу.

Один танк тягнув інший на буксирі. Можна побачити, що завдяки FPV-дронам важка броньована техніка загарбників була фактично повністю знешкоджена. Після ударів танки задимілися та спалахнули.

"Дебютні вильоти ОТГА 19 ОСБ максимально ефективні. Результат на відео!" — зазначили українські захисники.

Бійці звернули увагу на те, що ліквідація російської техніки фактично виявилися не надто затратною, адже вартість дронів не є значною. У дописі наголосили на тому, що зброя собівартістю 100 тисяч гривень зуміла знищити важку техніку, яка коштує кілька мільйонів. Усе це завдяки успішним тренуванням і мотивації.

Знищення танків росіян у серпні 2023 року

У Бахмуті ЗСУ 16 серпня знищили техніку російських військ за допомогою FPV-дронів. До квадрокоптерів військові прикріпили снаряди, які здетонували після удару по броньованій техніці, підірвали один танк і знерухомили інший. Десантники випустили в укриття, де стояли танки, два дрони. Один із них успішно уразив танк і спровокував детонацію боєкомплекту. Водночас другий танк вдалося тільки підбити за допомогою безпілотника, після чого противник відбуксирував його на ремонт.

ЗСУ 11 серпня знищили російський танк Т-80 РФ під Бахмутом. Російську бронемашину вартістю приблизно 2 млн доларів вдалося знищити дроном із вибухівкою, який коштує майже тисячу доларів.

Нагадаємо, 21 серпня ЗСУ показали бої на фронті. Танкові екіпажі українського війська відіграють важливе значення під час наступальних операцій проти російських загарбників.