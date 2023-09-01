Украинский дрон "Бобер" атаковал Москву, на заводе вспыхнул пожар, — росСМИ (видео)

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ПВО сбила беспилотник на подлете к столице, однако вскоре очевидцы показали кадры возгорания.

В подмосковной деревне Морозово Раменского района в пятницу, 1 сентября, силы противовоздушной обороны России уничтожили дрон, похожий на украинский беспилотный летательный аппарат "Бобер". Об этом написало российские медиа SHOT.

Ссылаясь на свидетельства очевидцев, СМИ информации сообщило о том, что около 6:47 в районе деревни Морозово был замечен дрон самолетного типа. Через короткий промежуток времени его удалось уничтожить в районе подмосковного города Люберцы. Медиа даже опубликовало соответсвующее видеокадры.

На них невысоко от земли в небе виден беспилотник самолетного типа. Он летит, издавая характерные стрекочущие звуки. Следующий кадр показывает частный сектор, в котором камера наблюдения засняла ликвидацию дрона. Вернее, сам беспилотник тогда в кадр не попал, но на заднем плане был слышен взрыв. SHOT пишет о том, что в тот момент сработали силы ПВО.

Уничтожение дрона подтвердил и мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале:

"Сегодня силами ПВО рядом с Люберцами пресечена очередная попытка пролета беспилотника к Москве. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего. Спасибо военным, что не дали испортить нам День знаний".

Отметим, что сразу же после заявления Собянина о сбитом в Подмосковье беспилотным летательном аппарате появилась информация о том, что в Юго-Западном округе Москвы возник сильный пожар. РосСМИ пока ничего не пишут об этом инциденте. Источник в Минобороны сообщил УП, что беспилотник добрался до цели и поразил "Томилинский электронный завод".

Украинский дрон "Бобер": что о нем известно

Первые свидетельства о БПЛА появились в 2022 году, когда блогер Игорь Лаченков объявил совместный сбор с "Говор Хелп" на ударные БПЛА украинского производства для ГУР. 11 мая Игорь Лаченков продемонстрировал фото этого аппарата и заявил, что враг уже понес потери из-за него.

"Бобер" является украинским эквивалентом иранского беспилотника Shahed 136, который широко использовался россиянами во время вторжения в Украину. Он построен по аэродинамической схеме качки, что позволяет ему легче менять высоту и лучше маневрировать в воздухе, и, как следствие, повышает его шансы выжить во вражеской среде ПВО. Беспилотник является винтовым, оснащен двигателем внутреннего сгорания, расположенный в задней части фюзеляжа.

"Бобер" — летательный аппарат длиной 2-2,5 метра с размахом крыльев 2,5 метра, дальность полета — 1000 километров, максимальное время полета — 7 часов. Скорость — 150-200 км/ч; Вес — около 150 кг; Масса боевой части 20 кг, может нести, например, проникающую боеголовку КЗ-6.

У этого беспилотного летального аппарата все технические характеристики позволяли нанести удар вглубь территории России. Эти дроны имеют дальность полета в 1000 километров. Беспилотник построен по аэродинамической схеме типа "утка", что позволяет технике быстро менять высоту полета для ухода от средств ПВО. Также "Бобер" запоминается благодаря горизонтальному оперению, установленному впереди основного крыла. Один такой дрон-камикадзе стоит в среднем $110 тысяч.

Напомним, в пятницу, 1 сентября, в трех областях России прогремели взрывы. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, силам ПВО якобы удалось уничтожить воздушную цель, но более 40 рейсов в аэропортах пришлось задержать. В Курской области БПЛА повредил админздание и жилой дом.

В свою очередь 31 августа сообщалось, что беспилотники атаковали регионы России более 500 раз с начала вторжения в Украину. Российские СМИ отметили, что 21 раз были зафиксированы значительные разрушения в результате атак, а также 4 человека погибло.