"Криворукие какие-то": два вертолета и самолет РФ не смогли сбить украинский дрон (видео)

Беспилотники ГУР часто избегают атак как российской ПВО, так и боевой авиации. Один из таких случаев произошел над мысом Тарханкут в Крыму.

Два российских боевых вертолета и самолет пытались сбить украинский беспилотник, но не справились с этой задачей. Видеозапись и подробности воздушного боя 1 сентября опубликовала пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Украинский БПЛА летел для выполнения миссии в районе мыса Тарханкут в Крыму, когда ему на перехват вылетели сразу три боевые машины ВС РФ. Они вели интенсивный огонь по дрону, но так и не смогли его сбить. Все эти события беспилотник снял на бортовую камеру, в частности, на кадрах засветился российский боевой вертолет Ми-28Н, который стрелял из пушки.

"Криворукие какие-то", — процитировало ГУР оператора дрона. В ведомстве подчеркнули, что беспилотники под управлением украинских разведчиков все чаще уклоняются от огня и возвращаются невредимыми после столкновений как с российской системой ПВО, так и с пилотируемой авиацией.

Как пишет "Милитарный", Ми-28Н — это модифицированная версия базового российского вертолета Ми-28, который был разработан ОКБ им. После модификации машина сохранила все тактико-технические характеристики, получив дополнительно устройства ночного видения, которые позволяют пилотам видеть даже в темное время суток.

Ми-28Н вооружены 30-мм автоматической пушкой 2А42, помещающейся в носовой части фюзеляжа. Под крыльями у вертолета находятся четыре внешние точки подвески, на которых оккупанты могут размещать различное вооружение, например, блоки 80-мм неуправляемых авиационных ракет С-8, 122-мм ракеты С-13, противотанковые управляемые ракеты "Штурм-В" и "Атака-В" в двух блоках по 8 штук в каждом.

23 августа на мысе Тарханкут в Крыму произошел мощный взрыв. Появилась информация об уничтожении российской зенитно-ракетной системы "Триумф", которая стала очень болезненной для ВС РФ.

28 августа исследователь Брэди Африк показал спутниковые снимки мыса Тарханкут, сравнив кадры до и после взрыва "Триумфа". На новых снимках видны выжженные участки разрушенной российской системы ПВО.