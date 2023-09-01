Военные НАТО готовятся применять 5G в бою: будут управлять беспилотниками и не только

В Латвии пройдут учения, в ходе которых силы альянса оценят перспективы использования сетей 5G для применения в военных условиях.

Командование НАТО по трансформации, отвечающее за цифровизацию альянса, договорилось с Латвией провести на военном полигоне страны испытания возможностей сети передачи данных 5G для военных целей, сообщает портал C4ISRNET. Эксперимент хотят провести в октябре на военной базе Адажи, чтобы оценить новейшие научно-исследовательские инициативы альянса и тактические возможности сети связи 5G.

"В рамках испытаний будет использоваться виртуальная и дополненная реальность, беспилотные транспортные средства, датчики и приложения в тактическом "пузыре" 5G", — говорят военные. "Эти тесты должны дать возможность понять, насколько сети 5G способны обеспечивать сверхнадежные соединения с малой задержкой для коммуникационных и информационных систем НАТО".

Испытательный полигон Адажи для телекоммуникационных сетей нового поколения был построен три года назад и представляет собой первый в своем роде стенд в Европе. Это будут уже вторые по счету испытания возможностей 5G. В прошлом году военные НАТО уже при поддержке Минобороны Латвии тестировали на полигоне программное обеспечение дополненной и виртуальной реальности, интегрированное с 5G для пилотирования автономной техникой на расстоянии.

В НАТО считают, что скорость и безопасность 5G может им пригодиться Фото: US Army

К 2030 году цели плана цифровой трансформации НАТО заключаются в том, чтобы позволить альянсу проводить и переходить к многосекторным миссиям, обеспечивать оперативную совместимость и облегчать принятие решений на основе данных. Развитие использования сетей 5G в гражданском секторе очень интересует военных для своего применения в управление техникой и передачи информации среди подразделений. По сравнению с 4G, у новой технологии гораздо выше скорость передачи данных, а значит такие сети гораздо функциональнее для применения в войсках благодаря минимизации уязвимостей за счет более низкой задержки сигнала.

Важность интеграции стандарта 5G в армиях стран НАТО имеет особое значение еще в том, что США не хотят отставать от Китая. Сегодня многие эксперты считают, что Китай опередил США на рынке беспроводных сетей 5G, пишет C4ISRNET.

"Хотя США необходимо инвестировать в военную модернизацию, чтобы сдержать Китай, нам также необходимо стать крупным игроком в индустрии беспроводных сетей 5G", — заявила командующий Южным командованием США генерал Лора Ричардсон. "Обмен информацией между военными союзниками, использующими сеть 5G, абсолютно необходим, но еще более важно полагаться на полностью безопасную сеть", — добавила она.

Ранее Фокус сообщал, что США готовит "квантовый ответ" Китаю. Американская армия получит от Конгресса как минимум $52,5 млн на разработку специальных квантовых систем для ВМС и сухопутных войск.