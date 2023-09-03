Рота "Ахиллес" уничтожила 20 единиц техники ВС РФ в августе с помощью БПЛА (инфографика)

По данным командования роты, Россия в течение месяца потеряла 2 танка, 3 БМП, 10 артиллерийских установок, 2 грузовика и три склада с боеприпасами.

В рамках контрнаступления ВСУ рота ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й ОМБр им. Ивана Сирка уничтожила за август 20 единиц военной техники ВС РФ. Также 60 единиц техники удалось повредить. Об этом 3 сентября сообщила-пресс служба роты в Facebook.

Сообщается, что "Аххилес" смогла уничтожить 2 танка, 3 БМП, 10 САУ, 2 военных грузовика, а также 3 склада с боеприпасами противника. Данные приведены за период с 1 по 31 августа 2023 года.

"На инфографике отражены поражения, реализуемые исключительно за счет наших беспилотников. Работа осуществленная в интересах других подразделений не отражается во избежание дублирования", — сказано в сообщении.

Уничтоженная и поврежденная российская техника Фото: Ахіллес - рота ударних БпАК 92-ї ОМБР імені кошового отамана Івана Сірка/Facebook

Напомним, что 3 августа СБУ отчиталась об успешных спецоперациях в августе. В обнародованный ролик вошли не только кадры по уничтожению врага и техники, но и атаки морских дронов на Крымский мост.

Также сообщалось, что ВСУ с помощью FPV-дрона эффектно уничтожили российский "Солнцепек". Украинский дрон преследовал огнеметную систему "Солнцепек" и нанес удар в самый неожиданный момент. Никто из экипажа не выжил.