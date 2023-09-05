Дроны Osprey MK III оснастили ИИ: военные учатся применять их вместе с самолетами

Испытания помогут пилотам американских истребителей подготовиться к появлениям на поле боя "умных" беспилотных помощников.

Военно-воздушные силы США 20 июля завершили важные испытания дрона Osprey Mark III под управлением искусственного интеллекта для проверки их совместной работы и недавно подвели итоги. Как сообщает издание Interesting Engineering, ссылаясь на военных, беспилотник выполнил безупречно весь комплекс поставленных задач.

Оснастить дрон искусственным интеллектом было решено в рамках программы Autonomy Prime Environment for Experimentation (APEX). Это открытая платформа для экспериментов с автономными системами. Она включает в себя набор инструментов и ресурсов, которые помогают исследователям и разработчикам создавать, тестировать и оценивать автономные системы в различных средах. Например, инженеры Boeing используют APEX для разработки автономных дронов. Они используют платформу для симуляции различных воздушных условий и для сбора данных о поведении автономных дронов в этих условиях. Исследователи из NASA используют APEX для разработки автономных космических аппаратов.

Во время испытаний Osprey Mark III его искусственный интеллект работал в режиме "сторожа". Он следил за тем, чтобы дрон не покидал обозначенную ему зону полета. Всякий раз, когда беспилотник был близок к пересечению границы, ИИ в режиме "сторож" отключал автономию и направлял самолет в безопасную точку.

Так же военные проверили, насколько точно работает у дрона функция "сторожевого таймера". Она является частью теста APEX на автономность в сложных средах, который представляет собой исследование программного обеспечения, связывающее бортовую автономию и самолет. Программное обеспечение TACE отслеживает команды бортовой автономии, прежде чем они поступают на автопилот самолета.

Дрон Osprey MK III оснащен искусственным интеллектом Фото: US Army

"Наша цель — доказать возможность безопасно и быстро тестировать новую автономность и искусственный интеллект на небольших БПЛА, которые достаточно безопасны, чтобы находиться рядом с другими самолетами", — сказал майор Райли Ливермор, руководитель экспериментов с ADAx.

ADAx — это важный инструмент для развития автономных транспортных средств. Платформа помогает исследователям и разработчикам создавать более безопасные и надежные автономные транспортные средства, которые могут использоваться в различных областях.

"Мы хотим подготовить пилотов истребителей к грядущему цифровому будущему", — сказал полковник Такер Гамильтон, командующий 96-й оперативной группой и руководитель испытаний и операций искусственного интеллекта ВВС США. "Эти испытания посвящены объединению усилий учебного центра полетов Eglin и срочному включению этих концепций в методы тестирования", — добавил он.

Ранее Фокус рассказывал, что армия Китая хочет быть первой, кто использует инструменты ИИ на войне. Эксперт описывает целый ряд проблем, которые нужно решить, прежде чем сверхдержавы типа США и Китая смогут использовать искусственный интеллект в армии.