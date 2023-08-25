Армия Китая хочет быть первой, кто использует инструменты ИИ на войне: что им помешает

Эксперт описывает целый ряд проблем, которые нужно решить, прежде чем сверхдержавы типа США и Китая смогут использовать искусственный интеллект в армии.

Related video

Народно освободительная армия Китая собирается первой в мире воспользоваться целым рядом военных приложений искусственного интеллекта, которые могут изменить ход войны, пишет в своем аналитическом материале Air&Space Forces. Эксперт издания отмечает, что на этом пути стоят политические, экономические и научные проблемы, с некоторыми также сталкиваются американские разработчики искусственного интеллекта.

Джош Боуман, исследователь и аналитик Китайского института аэрокосмических исследований при Университете авиации говорит, что китайские политики, как и их коллеги в США, опасаются интеграции этой технологии без тщательного тестирования.

"Когда мы говорим о генеративном ИИ в военном применении, на кону стоят жизни людей, в зависимости от того, как мы его применим", — сказал Боман. "Ставки высоки, поэтому абсолютно необходимо подтвердить такое доверие к инструментам искусственного интеллекта".

Так генеративный ИИ представляет армию будущего Китая Фото: Генеративный ИИ

Китайская армия, похоже, придерживается той же точки зрения: Боуман процитировал несколько источников в СМИ НОАК, которые в целом согласны с тем, что ИИ неизбежно будет играть роль в войне, и он может оказаться решающим в семи ключевых областях:

Взаимодействие человека и машины. Поскольку генеративный ИИ может понимать как человеческий, так и машинный язык, он может помочь аналитикам переваривать большие объемы информации за гораздо меньший промежуток времени. НОАК прогнозирует, что программа, подобная ChatGPT, станет совместной боевой системой, которая сможет планировать задачи, назначать цели и наносить удары по целям.

Принятие решений. Обрабатывая большие объемы информации, генеративный ИИ может помочь командирам быстрее выбрать лучший план боевых действий и обеспечить децентрализованное управление изолированными войсками.

Сетевая наступательная и оборонительная война. СМИ НОАК предсказывают, что генеративный ИИ может помочь хакерам "проектировать, писать и выполнять вредоносный код, создавать ботов и веб-сайты, чтобы обманом заставить пользователей делиться своей информацией, а также запускать фишинговые кампании".

Когнитивная сфера. СМИ НОАК обсуждают использование генеративного искусственного интеллекта для "эффективного создания огромного количества фейковых новостей, фейковых фотографий и даже фейковых видео, чтобы сбить с толку общественность".

Логистика. Генеративный ИИ может помочь распределять ресурсы, управлять складами, планировать маршруты поставок и выявлять неэффективность быстрее, чем раньше. Его также можно использовать для прогнозирования будущего спроса на материалы и создания бюджета для закупки ресурсов.

Космическая сфера. Над атмосферой, где объекты движутся со скоростью, в несколько раз превышающей скорость звука , генеративный искусственный интеллект может помочь контролировать состояние спутников. Это также может помочь инженерам проектировать новые ракетоносители и космические корабли.

Обучение. НОАК не хватает реального боевого опыта, но генеративный ИИ может помочь "быстро построить боевую симуляцию с помощью простых описаний на человеческом языке".

Тем не менее, несмотря на все эти возможные применения, Китай также сталкивается со многими проблемами в разработке генеративного ИИ для военных целей, некоторые из которых уникальны, а другие применимы к разработчикам по всему миру, сказал Боман.

Генеративный ИИ требует больших объемов данных, но некоторая информация запрещена Коммунистической партией Китая. Так же есть проблема с санкциями. Генеративный искусственный интеллект требует огромной вычислительной мощности, а огромная вычислительная мощность зависит от полупроводников. Санкции США ограничивают производства процессоров в КНР.

Есть проблема и с набором данных. Создание эффективного набора военных данных для ИИ требует точных данных, и хотя эта проблема затрагивает как китайских, так и американских разработчиков ИИ, НОАК может ощущать ее более остро из-за отсутствия реального боевого опыта.

Несмотря на проблемы, Китай находится на том же уровне или опережает США в некоторых областях развития искусственного интеллекта, сказал Боуман. ИИ является ключевым элементом великой стратегии КПК, известной как "Цифровой Китай", масштабной цифровой трансформации, призванной сделать китайское общество более эффективным и конкурентоспособным на национальном уровне.

Ранее Фокус сообщал, что Китай хочет управлять "роями дронов", копируя США. Китайские военные объединяют свои боевые БПЛА в единую сеть между ВВС и НОАК для проведения скоординированных атак беспилотников.