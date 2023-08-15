Китай хочет управлять "роями дронов", копируя США: эксперт раскрыл планы

Китайские военные объединяют свои боевые БПЛА в единую сеть между ВВС и НОАК для проведения скоординированных атак беспилотников, считает Крис Осборн.

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Дистанционное управление ударными дронами давно не новинка, но сейчас Китай делает все возможное, чтобы собрать летающие беспилотники под единым управлением в общую систему, которая копирует американскую JADC2, публикует мнение военного эксперта Криса Осборна портал Warrior Maven. Он проанализировал сообщения государственной пресс КНР и считает, что китайцы близки к тому, чтобы заполучить такую технологию.

В качестве одного из примеров Осборн приводит сообщение правительственной газеты Global Times, согласно которому ВВС армии Китая стали пионерами новых "методов борьбы с беспилотниками", включающих совместные операции с другими службами. Газета написала, что два вооруженных разведывательных беспилотника провели совместную тренировочную миссию и управлялись разными подразделениями из удаленных мест.

По словам Криса Осборна, совместные миссии БПЛА – не новинка, но это четко сигнализирует, что Китай поставил себе серьезную цель по построению многодоменной (многоуровневой) единой системы управления всеми войсками, прежде всего – беспилотниками. Это, по его мнению, говорит о явной попытке воспроизвести учения американских военных многопрофильных оперативных групп по системе Joint All Domain Command and Control (JADC2).

Эксперт отмечает, что в Конгрессе и Пентагоне много лет к ряду опасались того, что Китай всеми способами будет копировать не только военных технологии армии США, но и концептуальные разработки управления войсками. И вот последняя китайская многодоменная атака, пусть только пока и с двумя дронами, явно дает понять, что Пекин пытается воспроизвести, возможно, самую главную военную программу США — JADC2.

НОАК собирается управлять роем дронов из единого центра Фото: Facebook

JADC2 – это проект ячеистой системы управления войсками из рассредоточенных, но надежно связанных боевых узлов в зоне боевых действий. Программа направлена ​​на сокращение времени принятия решений и общей осведомленности о ситуации на поле боя всех войск, чтобы ускорить цикл принятия решений. И речь здесь не только о совместной связи, но и о безопасности, анализе и обработке общих данных.

С помощью JADC2 армия США планирует в режиме реального времени управлять из одного места рассредоточенными боевыми подразделениями, будь то истребители, бомбардировщики, танки, беспилотники или пехота.

Крис Осборн отмечает, что китайская концепция, очень похожая на пентагоновский JADC2, а в прессе КНР в течение многих лет обсуждалась разработка нового самолета системы предупреждения и управления (AWACS), который сам по себе является копией нескольких американских разведывательных систем, например самолетов E2D Hawkeye ВМС США.

Так же эксперт акцентирует внимание на том, что военные Китая говорят не об одном самолете с AWACS, "а целом кластере платформ, которые могут выполнять различные задачи и создавать информационную сеть". Эта концепция звучит точно так же, как JADC2, а также Advanced Battle Management System ВВС США, подчеркивает Осборн.

Ранее Фокус рассказывал, что в Пентагоне боятся китайских коммерческих спутников. Американские военные очень обеспокоены развитием космической программы Китая, в рамках которой Пекин собирается выполнить более 70 миссий.