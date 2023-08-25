Армія Китаю хоче бути першою, хто використовує інструменти ШІ на війні: що їм завадить

Експерт описує цілу низку проблем, які потрібно розв'язати, перш ніж наддержави на кшталт США і Китаю зможуть використовувати штучний інтелект в армії.

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Народно-визвольна армія Китаю збирається першою у світі скористатися цілою низкою військових застосунків штучного інтелекту, які можуть змінити хід війни, пише у своєму аналітичному матеріалі Air&Space Forces. Експерт видання зазначає, що на цьому шляху стоять політичні, економічні та наукові проблеми, з деякими також стикаються американські розробники штучного інтелекту.

Джош Боуман, дослідник і аналітик Китайського інституту аерокосмічних досліджень при Університеті авіації каже, що китайські політики, як і їхні колеги в США, побоюються інтеграції цієї технології без ретельного тестування.

"Коли ми говоримо про генеративний ШІ у військовому застосуванні, на кону стоять життя людей, залежно від того, як ми його застосуємо", — сказав Боман. "Ставки високі, тому абсолютно необхідно підтвердити таку довіру до інструментів штучного інтелекту".

Так генеративний ШІ представляє армію майбутнього Китаю Фото: Генеративний ШІ

Китайська армія, схоже, дотримується тієї самої точки зору: Боуман процитував кілька джерел у ЗМІ НВАК, які загалом згодні з тим, що ШІ неминуче відіграватиме роль у війні, і він може виявитися вирішальним у семи ключових сферах:

Взаємодія людини та машини. Оскільки генеративний ШІ може розуміти як людську, так і машинну мову, він може допомогти аналітикам перетравлювати великі обсяги інформації за набагато менший проміжок часу. НВАК прогнозує, що програма, подібна до ChatGPT, стане спільною бойовою системою, яка зможе планувати завдання, призначати цілі та завдавати ударів по цілях.

Ухвалення рішень. Обробляючи великі обсяги інформації, генеративний ШІ може допомогти командирам швидше вибрати найкращий план бойових дій і забезпечити децентралізоване управління ізольованими військами.

Мережева наступальна й оборонна війна. ЗМІ НВАК пророкують, що генеративний ШІ може допомогти хакерам "проєктувати, писати та виконувати шкідливий код, створювати ботів і вебсайти, щоб обманом змусити користувачів ділитися своєю інформацією, а також запускати фішингові кампанії".

Когнітивна сфера. ЗМІ НВАК обговорюють використання генеративного штучного інтелекту для "ефективного створення величезної кількості фейкових новин, фейкових фотографій і навіть фейкових відео, щоб збити з пантелику громадськість".

Логістика. Генеративний ШІ може допомогти розподіляти ресурси, управляти складами, планувати маршрути постачання і виявляти неефективність швидше, ніж раніше. Його також можна використовувати для прогнозування майбутнього попиту на матеріали та створення бюджету для закупівлі ресурсів.

Космічна сфера. Над атмосферою, де об'єкти рухаються зі швидкістю, що в кілька разів перевищує швидкість звуку, генеративний штучний інтелект може допомогти контролювати стан супутників. Це також може допомогти інженерам проєктувати нові ракетоносії та космічні кораблі.

Навчання. НВАК не вистачає реального бойового досвіду, але генеративний ШІ може допомогти "швидко побудувати бойову симуляцію за допомогою простих описів людською мовою".

Проте, попри всі ці можливі застосування, Китай також стикається з багатьма проблемами в розробці генеративного ШІ для військових цілей, деякі з яких унікальні, а інші застосовні до розробників у всьому світі, сказав Боман.

Генеративний ШІ вимагає великих обсягів даних, але деяка інформація заборонена Комуністичною партією Китаю. Так само є проблема із санкціями. Генеративний штучний інтелект вимагає величезної обчислювальної потужності, а величезна обчислювальна потужність залежить від напівпровідників. Санкції США обмежують виробництво процесорів у КНР.

Є проблема і з набором даних. Створення ефективного набору військових даних для ШІ вимагає точних даних, і хоча ця проблема зачіпає як китайських, так і американських розробників ШІ, НВАК може відчувати її гостріше через відсутність реального бойового досвіду.

Попри проблеми, Китай перебуває на тому ж рівні або випереджає США в деяких галузях розвитку штучного інтелекту, сказав Боуман. ШІ є ключовим елементом великої стратегії КПК, відомої як "Цифровий Китай", масштабної цифрової трансформації, покликаної зробити китайське суспільство ефективнішим і конкурентоспроможнішим на національному рівні.

Раніше Фокус повідомляв, що Китай хоче керувати "роями дронів", копіюючи США. Китайські військові об'єднують свої бойові БПЛА в єдину мережу між ВПС і НВАК для проведення скоординованих атак безпілотників.