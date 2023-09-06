Морские дроны не могут заменить Украине весь флот: в ВМС назвали причину (видео)

Надводные и подводные беспилотники сейчас активно применяются Силами обороны Украины, но это не значит, что стране нужно отказаться от кораблей.

Морские дроны — это новейшее технологическое решение в российско-украинской войне, но и у этих беспилотников есть свои слабые места. Об этом рассказал спикер Военно-морских сил Украины, капитан III ранга, Дмитрий Плетенчук в эфире телеканала FREEДОМ во вторник, 5 сентября.

По его словам, Военно-морские силы Украины должны иметь все возможные виды дронов, но они не смогут полноценно заменить флот.

"На войне все средства хороши, но не стоит искать панацею в чем-то одном. Потому что дрон — это прекрасно, это новое решение, но некоторые задачи все равно может выполнить только полноценный флот", — объяснил Плетенчук.

Одновременно он обратил внимание на то, что, несмотря на некую ограниченность функционала морских дронов, Украину уже активно развивает это новое для себя направление. Так, ВМС Украины создана бригада, которая занимается применением дронов. Их функции — нанесение ударов, разминирование, разведка.

"В Военно-морских силах и кроме других подразделений также создана новая бригада, которая выполняет задачи, связанные с эксплуатацией дронов. На вооружении мы имеем как подводные, так и надводные дроны", — уточнил спикер.

Ранее Фокус писал о том, способны ли украинские дроны-камикадзе выгнать из Черного моря российский флот. Так как за три месяца лета морские дроны заставили корабли Черноморского флота РФ покинуть северную и западную часть Черного моря.

Отметим, что 2 сентября в Минобороны РФ заявили об атаках морских дронов на Крымский мост. В российском оборонном ведомстве утверждают, что три украинских беспилотника были якобы уничтожены в акватории Черного моря.