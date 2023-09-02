Трижды за ночь: в Минобороны РФ заявили об атаках морских дронов на Крымский мост

В российском оборонном ведомстве утверждают, что три украинских беспилотника были якобы уничтожены в акватории Черного моря.

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В ночь на 2 сентября Крымский мост подвергся нескольким атакам "полупогружных безэкипажных катеров". Об этом говорится в официальном Telegram-канале Министерства обороны Российской Федерации.

По данным ведомства, первый морской дрон предпринял попытку атаковать Керченский мост примерно в 23:15 по московскому времени. Сообщается, что беспилотник был своевременно обнаружен и уничтожен.

Вторая, атака, по версии Минобороны РФ, произошла примерно в 02:10 по московскому времени. В министерстве утверждают, что дрон был ликвидирован.

Также сообщается, что спустя десять минут, была предпринята третья попытка ударить морским беспилотником по Крымскому мосту. В Минобороны еще раз отчитались об уничтожении дрона.

Во всех трех атаках российское ведомство обвинило Украину.

Напомним, 31 августа бывший командующий армией США в Европе Ходжес раскритиковал призывы уступить Крым России "ради мира". Он отметил, что он удивлен количеством людей, которые требуют от Украины территориальных уступок.

В свою очередь журналист Forbes в своей статье от 31 августа указал на то, что украинская и зарубежная пресса пестрит публикациями о том, что Украина адаптирует всевозможные боеприпасы, в том числе для ударов по Крыму.

Мы также писали о том, что в Минобороны Великобритании 1 сентября рассказали, какими средствами Россия защищает Крымский мост.