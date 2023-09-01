Узкое место в логистике: какими средствами Россия защищает Крымский мост, — разведка

По информации британского Минобороны, Россия использует пассивные методы защиты, такие как дымовые машины и подводные заграждения, а также прикрывает мост средствами ПВО.

Related video

Керченский пролив является узким местом для военно-логистического обеспечения российских войск. Чтобы повысить безопасность водных переправ, и прежде всего Керченского моста, Россия применяет ряд пассивных средств защиты, а также активные меры обороны, такие как системы ПВО. Об этом 1 сентября сообщила пресс-служба Минобороны Великобритании.

Британская разведка отмечает, что Россия в значительной степени зависит от Крымского моста и паромов для переправы через пролив, чтобы обеспечивать свои войска на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Чтобы минимизировать ущерб от потенциальных атак, российские военные применяют пассивные меры защиты, такие как дымогенераторы и подводные заграждения, а также активные меры — системы ПВО.

"Важность моста как для логистики, так и для символики российской оккупации обусловливает необходимость принятия таких масштабных мер защиты", — подчеркнули в британском Минобороны.

Сообщается, что по состоянию на 29 августа Россия создала подводный барьер из затопленных кораблей и сдерживающих боновых заграждений для предотвращения атак на Крымский мост с помощью безэкипажных надводных аппаратов USV. В южной части моста это несколько судов, находящихся на расстоянии 160 м друг от друга. Они расположены в том же месте, где 17 июля 2023 года были атакованы украинским беспилотниками "Морской малыш".

Среди других мер противодействия ударам по мосту — использование дымовых генераторов ТДА-3. Они были задействованы для отражения воздушных ударов 12 августа 2023 года.

Также в Минобороны отметили, что сентябре 2022 года, ВМФ РФ в течение нескольких дней проводил испытания радиолокационных ложных целей на баржах, вероятно, для сдерживания ракет с радиолокационным наведением.

Напомним, ВСУ посоветовали российским оккупантам не ограничиваться несколькими баржами и затопить весь свой флот в Черном море. По мнению спикера ВМС Дмитрия Плетенчука, это будет лучшим решением и сохранит жизни личного состава ВМФ России.