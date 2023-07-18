Взрыв на Крымском мосту. Какими будут последствия повреждения логистической артерии россиян

Крымский мост атакован второй раз меньше, чем за год. Хотя Украина имеет средства, чтобы повредить мост так, чтобы прекратить движение по нему вообще, официальные лица не берут на себя ответственность за подрыв моста. Фокус разбирался, почему "возникают" подрывы Керченского моста и какие последствия они будут иметь.

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На так называемом "Крымском мосту", который соединяет территорию России с аннексированным Крымом, в ночь на понедельник остановили движение — местные власти сообщили, что "произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края" и перекрыли все движение через Керченский пролив: по мосту и через паромную переправу.

В первые часы после инцидента россияне утверждали, что разрушения небольшие, а ситуация под контролем. Хотя крымские паблики уже писали о двух мощных взрывах и серьезных повреждениях.

На появившихся вскоре фото заметно, что в результате взрывов упал по меньшей мере один из автомобильных пролетов моста: обвалилась часть дорожного полотна, другая — просела и свисает над морем.

Позже сообщили о гибели людей — мужчины и женщины — и травмировании 14-летнего ребенка. Пользователи соцсетей выложили видео разбитой машины на мосту с телами внутри. На номере машины стоял индекс "31", что свидетельствует о регистрации в Белгородской области РФ.

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В конце концов комментировать инцидент взялись представители оккупационной власти. В частности, так называемый председатель Государствеенного совета Крыма Владимир Константинов заявил об атаке на объект инфраструктуры, обвинив Украину. Впоследствии раздался голос из Москвы. Представитель Кремля Дмитрий Песков возложил ответственность за "атаку" на "киевский режим". Позже Следственный комитет РФ квалифицировал произошедшее как террористический акт, а заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев сказал, что с террористами можно бороться, "взрывая их собственные дома и дома их родственников".

Украинская сторона весь день инцидент официально не комментировала. Телеграм-канал Службы безопасности Украины опубликовал загадочное сообщение: "Соловейко, родной брат, снова мост пошел поспать, да раз... два", а представитель СБУ Артем Дехтяренко заметил: "Пока что мы с интересом наблюдаем, как один из символов путинского режима в очередной раз не выдержал военной нагрузки". Представитель Главного управления разведки МО Андрей Юсов вспомнил слова главы Кирилла Буданова: "Крымский мост — конструкция там лишняя".

Уже в первой половине дня движение поездов по мосту россияне восстановили, однако паромную переправу не запустили.

Крымский мост разрушить непросто. А существенно повредить?

Мост, ведущий на оккупированный полуостров, для России стратегически важен — по нему происходят поставки не только продуктов питания и воды на полуостров, но, главное — живой силы, техники и вооружения для ведения боевых действий в Украине.

Взрыв на Крымском мосту не первый: 8 октября 2022 года конструкция частично была разрушена.

Украинская сторона и международные партнеры неоднократно заявляли, что Крымский мост, как и другие объекты в оккупированном Крыму — склады с боеприпасами, аэродромы, железная дорога — легитимные военные цели, а оперативная ситуация и традиции ведения войны позволяют перерезать логистические пути противника.

"Один мост — автомобильный, второй — железнодорожный. Они очень близко друг от друга, но инженерные конструкции у каждого свои. Даже на автомобильном мосту две полосы, которые друг от друга независимы", — объясняет Фокусу руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук.

8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик, упал также один пролет автомобильного моста, а на железнодорожном произошло возгорание цистерны с топливом Фото: РИА Новости

Когда 8 октября 2022 года на мосту взорвался грузовик, упал также один пролет автомобильного моста, а на железнодорожном произошло возгорание цистерны с топливом.

"Нанести разрушения одновременно и на большом участке, чтобы полностью остановить движение, не получится. Вспомните, как долго разрушали Антоновский мост в Херсоне. Это очень сложно", — добавляет эксперт.

При этом он отмечает: Крымский мост — хоть и капитальное сооружение, однако достаточно наскоро построенное, именно поэтому любой серьезный сдвиг опор приводит к разрушению и падению пролетов.

"Российские паблики говорят о якобы атаке двух морских дронов. Если это так, то можно сказать, что два дрона могут легко разрушить один пролет, повредить другой. Это то, что мы видим по фото. Какова степень поражения опоры моста и насколько она сместилась от своей оси, сказать сейчас сложно. Можно разве ориентироваться на реакцию россиян, что они будут делать дальше".

По состоянию на утро 18 июля, по сообщениям российской стороны, движение по Крымскому мосту частично ограничено.

Ограниченные возможности: воспользуется ли Украина моментом

Любое повреждение моста свидетельствует о том, что логистика россиян будет частично ограничена. И не только из-за остановки движения по мосту, а из-за остановки паромной переправы.

"Возможно, враг боится, что атакуют паромы, которыми доставляются грузы на полуостров. Но, думаю, страх россияне быстро должны преодолеть, им важно наладить логистику, пока не работает мост, — комментирует Лакийчук, — Как говорят в бизнесе, время — это деньги, а у военных время — это человеческие жизни. И когда разрушаются или повреждаются логистические цепочки на определенный период, то дается определенная фора силам противника. Даже если остановить поставки на 24 часа, или двенадцать, это будет заметно. Снаряды или топливо, которые должны были быть сегодня в обед где-то возле Мелитополя или Токмака, будут на два дня позже. Чем длиннее этот промежуток времени, тем лучше. В таких случаях повреждений и нарушений этих цепочек воюющие стороны начинают искать резервные каналы, защищенные, и налаживают логистику, но это удается не сразу".

От новой атаки до невозобновления зерновой сделки: какими будут последствия атаки на Крымский мост

Сейчас Россия обвиняет во взрыве Украину, а Украина, как указано, инцидент почти не комментирует.

"Заявления ГУР МО о "лишних сооружениях" и другие намеки могут указывать, что украинская сторона намекает, что бежать лучше уже и по Крымскому мосту, пока он цел. Лучше пусть они убегут к себе в Московию по нему, чем их будут добивать под Херсонесом", — говорит Лакийчук. Однако он считает, что украинская сторона сейчас не заинтересована в разрушении моста.

В то же время руководитель пресс-центра Сил обороны Юга ВСУ Наталья Гуменюк отмечает, что нынешняя ситуация на Крымском мосту может стать еще одним аргументом, использованным российской стороной в контексте зерновой сделки.

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"То, что сейчас они настолько активно педалируют эту тему, может свидетельствовать о том, что это может быть использовано как еще один аргумент по [непродлению, — Фокус] зерновой сделки. Многим специалистам это, в принципе, очевидно", — сказала Гуменюк.

Напомним, соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено отдельно Россией и Украиной с ООН и Турцией в Стамбуле в июле 2022 года. Затем его несколько раз продлевали. Крайний срок истек вчера, 17 июля.

Удар по мосту и война: как Россия оправдывает ракетные атаки

"Когда Кремль угрожает последствиями, он использует событие как повод для тех или иных действий. Последствиями он угрожает после каждых успехов Вооруженных сил Украины, но свои преступления привязывает к ним только, когда это ему удается", — отмечает Лакийчук.

Можно предположить, что после взрыва на Крымском мосту может начаться очередная волна ракетных ударов по Украине.

Взрыв на Крымском мосту совпал с датой, когда РФ отказалась продлевать действие "зернового соглашения"

"После предыдущего "хлопка" в Севастопольской бухте через несколько часов начался ракетный налет на Киев и другие города Украины. Они сказали, что это такой "ответ на украинские действия". Но это ложь, потому что подобные операции готовятся долго — минимум неделю. Поэтому это была попытка оправдать свои действия: в случае отсутствия атаки на бухту ракетная атака все равно состоялась бы. Если они какое-то преступление совершат на Запорожской АЭС или где-то в другом месте, они будут пытаться объяснить его ответом Украине. Но прямой связи это не имеет", — добавляет он.

Зато эксперты говорят, что Украина сейчас имеет средства, которые позволят повредить мост так, чтобы прекратить движение по нему вообще. Но для этого должно быть подходящее время, когда Украина решит, что необходимо нарушить логистические цепочки в Крым, который является основным логистическим хабом и маршрутом для всей южной группировки войск РФ. Поэтому разрушение моста — вопрос времени. Вероятно, сейчас украинское командование думает над тем, как провести контрнаступательные действия, во время которых придется брать под контроль не только Крымский мост, но и всю Керченскую переправу — движение противника и логистику по морю и в воздухе. Это сложная задача, но для выполнения основной крайне необходима.

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