"Медленно убивает": Кулеба высказался об отказе РФ продолжать зерновое соглашение

По словам главы МИД Украины, такие регионы как Африка и Азия ощутят этот рост цен в результате отмены зернового соглашения и это — "результат действий России".

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил свою озабоченность и заявил, что Россия намеренно использует голод как инструмент, "медленно убивая" Черноморскую зерновую инициативу. Эта инициатива играла важную роль в экспорте зерна из Украины по всему миру с самого начала полномасштабного вторжения РФ. Об этом украинский министр подчеркнул в интервью телеканалу CBS.

"Россия медленно убивала "зерновое соглашение" от одного продления к другому. Вы должны знать, что в прошлом году, когда Черноморская зерновая инициатива была внедрена, мировые цены на продовольствие упали на 20%. Непродление соглашения означает, что цены по всему миру снова вырастут" , – сказал глава МИД Украины.

Дмитрий Кулеба также уточнил, что рост цен на зерно, вызванный убытками Черноморской зерновой инициативы, будет ощущаться в регионах, таких как Африка и Азия, и он ясно указал, что это является прямым результатом действий России.

В своих заявлениях Дмитрий Кулеба отметил, что Россия систематически "использует голод как инструмент", преследуя свои собственные интересы и шантажируя мировое сообщество. Он выразил призыв России "прекратить играть в голодные игры" и показал на необходимость прекращения таких методов давления и угроз, которые наносят вред не только Украине, но и всему миру.

Напомним, что в Российской Федерации в день взрыва на Крымском мосту заявили о прекращении действия "зернового соглашения". В Кремле не будут продлевать сделку, срок действия которой сегодня завершился и она фактически оказалась остановлена.

Также 17 июля сообщалось, что бывший президент РФ Дмитрий Медведев после атаки на Крымский мост призвал бороться с "террористами". По его словам, пришло время использовать язык силы с негуманными методами, ведь санкции и запугивания не работают.