"Повільно вбиває": Кулеба висловився про відмову РФ продовжувати зернову угоду

За словами глави МЗС України, такі регіони, як Африка та Азія, відчують це зростання цін унаслідок скасування зернової угоди і це — "результат дій Росії".

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив свою стурбованість і заявив, що Росія навмисно використовує голод як інструмент, "повільно вбиваючи" Чорноморську зернову ініціативу. Ця ініціатива відігравала важливу роль в експорті зерна з України по всьому світу від самого початку повномасштабного вторгнення РФ. Про це український міністр наголосив в інтерв'ю телеканалу CBS.

"Росія повільно вбивала "зернову угоду" від одного продовження до іншого. Ви маєте знати, що торік, коли Чорноморська зернова ініціатива була впроваджена, світові ціни на продовольство впали на 20%. Непродовження угоди означає, що ціни по всьому світу знову зростуть" , — сказав глава МЗС України.

Дмитро Кулеба також уточнив, що зростання цін на зерно, спричинене збитками Чорноморської зернової ініціативи, відчуватиметься в регіонах, таких як Африка та Азія, і він ясно вказав, що це є прямим результатом дій Росії.

У своїх заявах Дмитро Кулеба зазначив, що Росія систематично "використовує голод як інструмент", переслідуючи свої власні інтереси та шантажуючи світову спільноту. Він висловив заклик Росії "припинити грати в голодні ігри" і вказав на необхідність припинення таких методів тиску і погроз, які завдають шкоди не тільки Україні, а й усьому світу.

Нагадаємо, що в Російській Федерації в день вибуху на Кримському мосту заявили про припинення дії "зернової угоди". У Кремлі не будуть продовжувати угоду, термін дії якої сьогодні завершився і вона фактично виявилася зупинена.

Також 17 липня повідомлялося, що колишній президент РФ Дмитро Медведєв після атаки на Кримський міст закликав боротися з "терористами". За його словами, настав час використовувати мову сили з негуманними методами, адже санкції та залякування не працюють.