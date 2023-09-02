Тричі за ніч: у Міноборони РФ заявили про атаки морських дронів на Кримський міст

У російському оборонному відомстві стверджують, що три українські безпілотники були нібито знищені в акваторії Чорного моря.

Related video

У ніч на 2 вересня Кримський міст зазнав кількох атак "напівзаглибних безекіпажних катерів". Про це йдеться в офіційному Telegram-каналі Міністерства оборони Російської Федерації.

За даними відомства, перший морський дрон зробив спробу атакувати Керченський міст приблизно о 23:15 за московським часом. Повідомляється, що безпілотник був своєчасно виявлений і знищений.

Друга, атака, за версією Міноборони РФ, сталася приблизно о 02:10 за московським часом. У міністерстві стверджують, що дрон був ліквідований.

Також повідомляється, що через десять хвилин було зроблено третю спробу вдарити морським безпілотником по Кримському мосту. У Міноборони ще раз відзвітували про знищення дрона.

У всіх трьох атаках російське відомство звинуватило Україну.

Нагадаємо, 31 серпня колишній командувач армією США в Європі Годжес розкритикував заклики поступитися Кримом Росії "заради миру". Він зазначив, що він здивований кількістю людей, які вимагають від України територіальних поступок.

Зі свого боку журналіст Forbes у своїй статті від 31 серпня вказав на те, що українська і закордонна преса рясніє публікаціями про те, що Україна адаптує всілякі боєприпаси, зокрема для ударів по Криму.

Ми також писали про те, що в Міноборони Великої Британії 1 вересня розповіли, якими засобами Росія захищає Кримський міст.