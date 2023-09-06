Польша получит новейшие радары LTAMDS: будут защищать от российских дронов и ракет (видео)

Эти 12 радаров от компании Raytheon усилят польское ПВО наряду с уже приобретенными 48 системами Patriot.

Министерство обороны Польше объявило 4 сентября, что закупит у американской компании RTX (Raytheon) новые радары LTAMDS, которые США активно продвигает в собственные войска. Как сообщает издание Defense Mirror, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак одобрил соглашение с армией США на поставку этих радаров.

Закупка продвигается в рамках второй фазы усиления польских Вооруженных сил в рамках программы WISŁA. Успешные поставки от RTX на первом этапе программы WISŁA стали возможными благодаря сотрудничеству с польскими отраслевыми партнерами. Девять польских поставщиков предоставили различные системные элементы и компоненты для системы Patriot, которая теперь интегрирована в глобальную цепочку поставок компании. Это участие будет продолжаться и расширяться на втором этапе, который включает возможности поддержки LTAMDS. Пять польских отраслевых партнеров получат американские технологии, оборудование и обучение, которые позволят им производить и обслуживать компоненты LTAMDS.

LTAMDS — это новое поколение радаров противовоздушной и противоракетной обороны для армии США. Радар, работающий на основе нитрида галлия производства RTX, представляет собой радар с активной решеткой с электронным сканированием на 360 градусов, обеспечивающий значительно улучшенные характеристики против различных угроз, включая пилотируемые и беспилотные самолеты, крылатые ракеты, баллистические ракеты и гиперзвуковые средства.

По сравнению с системами Patriot радар LTAMDS обладает рядом преимуществ. Он имеет более высокую дальность обнаружения, а также может обнаруживать и отслеживать более широкий спектр целей. Кроме того, LTAMDS более устойчив к помехам и может работать в более сложных условиях. Радар LTAMDS был испытан в 2021 году и показал хорошие результаты. Он успешно обнаружил и отслеживал широкий спектр целей, включая крылатые ракеты, баллистические ракеты и беспилотные летательные аппараты. В 2022 году Армии США было поставлено шесть радаров LTAMDS. Эти радары используются для защиты американских баз в Европе.

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