Радар Magos AR-300 дроны с птицами не перепутает: ИИ распознает любой объект (видео)

Эта радарная система легко интегрируется в любые важные комплексы видеонаблюдения, камеры с поворотно-наклонным зумом и другие системы безопасности.

Компания Magos Systems представит через неделю на выставке в Далласе уникальный радар Magos AR-300, который распознает любые дроны и не путает их с птицами благодаря искусственному интеллекту. В пресс-релизе компании отмечается, что их радар обеспечит круглосуточный подход к противодействию угрозе дронов, включая обнаружение и классификацию, обнаружение, отслеживание и мгновенное оповещение о вторжении.

Для распознавания беспилотников разработчики компании создали технологию MASS+AI, которая не только определяет присутствие дронов в небе, но также может классифицировать птиц, уменьшая количество ложных сигналов тревоги.

Радар Magos с камерами PTZ Фото: Magossystems

Кроме того, способность системы обнаруживать и отслеживать дроны в режиме реального времени обеспечивает точную оценку угроз. Радары Magos работают совместно с PTZ-камерами, использующим алгоритмы искусственного интеллекта.

PTZ-камера (Pan-Tilt-Zoom) — это камера, которая может поворачиваться (pan), наклоняться (tilt) и увеличивать масштаб (zoom). PTZ-камеры используются в различных приложениях, таких как видеонаблюдение, видеоконференцсвязь и телепроизводство.

Радар обнаружения дронов Magos AR-300 обеспечивает полную воздушную защиту на расстоянии более 300 м для миниатюрных дронов (например, DJI Mavic) или более крупных, а также охват воздушного пространства на 360 градусов с использованием четырех радаров AR-300. Радар обнаружения дронов AR-300 легко интегрируется в любые важные системы видеонаблюдения и прочие системы безопасности, обеспечивая полную картину периметра, как на земле и в воздухе.

Новая радарная система способна функционировать при любых погодных условиях и условиях освещения, утверждают разработчики. По их словам, Magos AR-300 хорошо подходит для широкого спектра отраслей, включая стадионы, исправительные учреждения, объекты критически важной инфраструктуры и т. д. Низкое энергопотребление, малая пропускная способность и небольшой размер обеспечивают минимальные требования к месту установки и экономически выгодную цену.

Как работает MASS+AI

Ранее Фокус сообщал, что шведские инженеры из Saab создали ультракомпактный радар Giraffe 1X. Он способен защитить от дронов, ракет и снарядов. Система Giraffe 1X очень мобильная благодаря своим размерам, и обнаруживает дроны на расстоянии 75 км. В Украине уже применяют ее "старшего брата" — РЛС Giraffe 75.