Просто и безопасно: как самому за несколько минут очистить память смартфона

Для того чтобы увеличить объем встроенной памяти на своем мобильном телефоне, совершенно не обязательно удалять все любимые фото и видео.

Пользователи смартфонов — независимо от того, приобрели они телефон на платформе Android или іPhone — рано или поздно сталкиваются с проблемой недостатка памяти на мобильном устройстве. Фокус собрал советы пользователям смартфонов, как устранить проблему переполненной памяти своими руками.

Какие приложения используют больше всего памяти на смартфоне

Наиболее "прожорливыми" являются мессенджеры для общения — Telegram, Viber, WhatsApp. Все дело в том, что они сохраняют все присланные файлы, фото, видео и другой медиаконтент во встроенной памяти. Это удобно тем, что системе не нужно каждый раз заново загружать фото или видео, когда пользователь его просматривает снова. С другой стороны это чревато сокращением свободного места на девайсе.

Не уступают им по использованию встроенной памяти и YouTube с TikTok. Они автоматически подгружают контент на устройство пользователя, чтобы он легко мог листать ленту с видео без "рывков". При этом, как и в случае с мессенджерами, они перегружают внутреннюю память телефона.

Не стоит забывать также о приложениях для прослушивания музыки от различных стриминговых сервисов. Часто случается так, что пользователи загружают песни или целые альбомы на свой смартфон для воспроизведения их в оффлайне.

Как увеличить память на мобильном

Чтобы решить проблемы с недостатком памяти на смартфоне, можно:

удалить сделанные фото- и видеофайли месте с документами;

рассмотреть покупку нового телефона с 1 Тб памяти;

очистить кэш устройства.

Как безопасно очистить память на телефоне

Для того чтобы улучшить производительность смартфона и при этом не потерять важные файлы, сохраненные на устройстве, достаточно очистить кэш того или иного приложения.

Как очистить кэш Telegram

Процедуру очистки в Telegram можно найти по пути: "Настройки" → "Данные и память" → "Использование памяти" → "Очистить кэш Telegram". Подобная чистка хотя бы раз в месяц гарантирует возвращение нескольких Гбайт памяти.

Как очистить кэш TikTok

Для этого нужно открыть приложение, войти во вкладку "Профиль", перейти в подраздел "Настройки и конфиденциальность" и выбрать опцию "Освобождение места". После этого необходимо нажать на надпись "Очистить кэш".

Как очистить кэш YouTube

Необходимо открыть настройки смартфона, перейти в раздел "Приложения", выбрать YouTube, зайти в подпункт "Память" и нажать кнопку "Очистить".

Напомним, ранее ученые создали уникальную память для ИИ. Устройство может распознавать жесты, используя в тысячи раз меньше энергии, чем традиционные аппаратные решения на основе микроконтроллеров.

Отметим, что в ноябре 2021 года Samsung создала новую оперативную память для смартфонов и метавселенной. Модуль создали по 14-нанометровому техпроцессу и в 2 раза увеличили объем памяти по сравнению с нынешним поколением LPDDR5.