Можно купить на Aliexpress: россияне изучили обломки дрона, атаковавшего Брянск (фото)

По данным медиа, беспилотник, который повредил Брянский железнодорожный вокзал, был создан из доступных компонентов компании Savox, которые свободно можно найти в продаже.

Беспилотный летательный аппарат, атаковавший 7 сентября Брянск в России, был изготовлен из недорогих деталей, которые можно заказать в интернете. Об этом пишет российское медиа SHOT.

Украинский дрон, как утверждают журналисты росСМИ, был создан из компонентов за несколько тысяч рублей. К таким выводам редакция пришла, осмотрев блок управления Savox, найденный на месте падения дрона, который сбили российские силы ПВО.

"Подобный блок может использоваться в игрушечных гоночных машинах и самолетах для того, чтобы они могли резче маневрировать, входить в повороты и уходить от препятствий", — говорится в сообщении.

Обломки беспилотника упали возле здания вокзала в Брянске Фото: Телеканал 360

Что известно о производителе деталей

Тайваньская компания SAVOX разрабатывает и производит высококачественные сервоприводы, безколлекторные двигатели и регуляторы для хобби и промышленности. Специализируется на производстве ключевых компонентов для радиоуправляемых автомобилей, вертолетов, самолетов, планеров, а также для мультироторных моделей (квадрокоптеров, гексакоптеров). Продукция бренда характеризуется великолепным качеством, благодаря использованию современных материалов и отличается широким ценовым диапазоном.

Отметим, что именно эта компания в ноябре 2007 года представила первый в мире 12-битный цифровой сервопривод. Сам производитель говорит о том, что в своих сервоприводах (в которые входят, в том числе и блоки управления) применяет инновационную технологию комбинирования металлического редуктора и 12-битного разрешения. Они отличаются высокой скоростью работы и низкой энергопотребляемостью. Кроме того сервоприводы имеют малый вес, что особенно актуально в случае с авиамоделями.

Купить продукцию этой компании в Украине можно по цене от 435 до 4900 гривен.

На месте сегодняшнего падения БПЛА в Брянске нашли блок управления Savox Фото: Shot На месте сегодняшнего падения БПЛА в Брянске нашли блок управления Savox Фото: Shot

Беспилотники ударили по России: какой урон они нанесли

Несмотря на то, что росСМИ распространяют среди читателей информацию о том, что атаковавшие РФ дроны были созданы из "деталей с Aliexpress", беспилотники успели нанести в нескольких регионах ощутимый урон.

В ночь на 7 сентября дрон сбили в Брянске. В результате падения обломков летательного аппарата были частично повреждены остекление здания железнодорожного вокзала Брянск I, привокзальная площадь и несколько автомобилей.

В Ростове-на-Дону недалеко от штаба Южного военного округа кружил дрон, который сбили силы ПВО. Однако результатом падения беспилотника стал масштабный пожар на улице Пушкинской. Кроме того повреждения получили несколько зданий (у них выбиты окна) и легковые автомобили. Легкие травмы (рваные раны ног) получил и местный житель, который отказался от госпитализации. Второй БПЛА упал за городом в западной части Ростова.

Еще один беспилотник, предположительно летевший атаковать Москву, был сбит в подмосковном Раменском. Из-за этого взрывной волной в жилом доме на Десантной улице выбило окна на нескольких этажах.

Напомним, в ночь на 6 сентября взрывы прогремели в двух областях России: регионы атаковали беспилотники. В российском оборонном ведомстве отчитались о якобы уничтожении беспилотников в Брянской и Белгородской областях. В атаке традиционно обвинили Украину.

Мы также сообщали, что 5 сентября, Москва подверглась атаке дронов. По данным Минобороны РФ, в Московской, Тверской и Калужской областях были сбиты дроны, которые двигались в направлении российской столицы.