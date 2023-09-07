Три атаки за утро: дроны ударили по Брянской области, прогремели взрывы (фото, видео)

Министерство обороны РФ отчиталось об уничтожении двух украинских беспилотников, а местные власти утверждают, что Брянская область подверглась как минимум трем атакам. В результате падения обломков поврежден железнодорожный вокзал и частные автомобили.

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7 сентября в России снова сообщили об нескольких атаках беспилотников на Брянскую область. Оккупанты заявили, что все БПЛА якобы были сбиты. Об этом стало известно из Telegram-канала Минобороны РФ.

В российском оборонном ведомстве заявили о двух атаках. При этом одна из них произошла в 6:30, а вторая — в 7:00 по московскому времени.

"7 сентября около 7.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.

По информации губернатора Брянской области Александра Богомаза, все три дрона были сбиты.

Посты Александра Богомаза

По данным российских источников, в результате падения обломков одного из них повреждено остекление здания ж/д вокзала Брянск I, привокзальная площадь и несколько автомобилей. Пострадавших нет.

Напомним, 4 сентября губернатор Брянской области Российской Федерации Александр Богомаз заявил, что Вооруженные силы Украины якобы атаковали беспилотниками Клинцовскую тепловую электростанцию.

А в ночь на 6 сентября, территория Российской Федерации подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Примерно в примерно в 23:30 над территорией Брянской области был уничтожен еще один БПЛА. В обеих атаках российское министерство обвинило Украину.

Мы также сообщали, что 5 сентября, Москва подверглась атаке дронов. По данным Минобороны РФ, в Московской, Тверской и Калужской областях были сбиты дроны, которые двигались в направлении российской столицы.