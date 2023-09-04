В РФ заявили об атаке Брянской ТЭЦ: что известно (карта)

По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, БпЛА атаковали Клинцовскую ТЭЦ.

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Губернатор Брянской области Российской Федерации Александр Богомаз 4 сентября заявил, что Вооруженные силы Украины якобы атаковали беспилотниками Клинцовскую тепловую электростанцию.

"Беспилотный летательный аппарат подавлен РЭБ. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы", – написал Богомаз.

По его словам, еще одна атака с помощью БПЛА была совершена на Выгоничский район. "Беспилотник, подавленный силами РЭБ, упал в поле. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте", — отметил брянский губернатор.

Украинская сторона эти заявления российского чиновника не комментировала.

Клинцовская ТЭЦ — газопоршневая теплоэлектроцентраль в городе Клинцы Брянской области. Известно, что она является основным источником теплоснабжения города, была построена в 1937 году.

Атаки БпЛА по регионам РФ

В ночь на 30 августа в ряде регионов Российской Федерации и на территории временно оккупированного Крымского полуострова прозвучали взрывы.

Взрывы прозвучали в Московской, Рязанской, Калужской, Орловской, Брянской и Псковской областях России. Оккупанты также заявили об атаке дронов по Севастопольской бухте.

Также в этот день в России заявили о повреждении четырех военно-транспортных самолетов Ил-76 в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на аэродром в Пскове, что в 700 километрах от украинской границы. Подъезд к аэропорту в Пскове был перекрыт. В городе ввели План "Эдельвейс" – спецслужбы переведены на усиленный режим работы. Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР) Андрей Юсов подтвердил уничтожение четырех военно-транспортных самолетов Ил-76.

Напомним, 28 августа, в Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что силы ПВО якобы перехватили ракету, запущенную со стороны Украины. По данным ведомтсва, ракета якобы была уничтожена в небе над акваторией Черного моря у побережья Крыма.

Кроме этого, 24 августа жители оккупированного Крыма сообщили о стрельбе и взрывах возле мыса Тарханкут в западной части полуострова. В тот же день бойцы специального подразделения ГУР Минобороны "Артан" опубликовали кадры боевых действий у берегов полуострова.