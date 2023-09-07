Подмосковье атаковал украинский дрон "Бобер", камера записала момент взрыва — росСМИ (видео)

В результате удара беспилотника вылетели стекла в многоэтажном доме в подмосковном городе Раменское, сейчас эксперты изучают обломки.

Город Раменское в Московской области ночью 7 сентября вероятнее всего атаковал украинский дрон "Бобер". Об этом пишет российское медиа Shot.

"Камера на соседнем доме зафиксировала момент уничтожения беспилотника в подмосковном Раменском. Предварительно, это был украинский БПЛА "Бобер", — говорится в сообщении СМИ.

Обломки сбитого дрона упали возле 22-этажного дома на улице Десантной. В одной из квартир на 16 этаже взрывом вынесло окно в спальне, а стеклами засыпало кровать, где спали парень с девушкой. Известно, что они не пострадали.

Сейчас на месте падения беспилотника продолжают работать экстренные службы — изучают и собирают обломки. В ближайшее время их направят на экспертизу. На кадрах можно заметить части двигателя и фюзеляжа, судя по тому, что осталось, летательный аппарат был довольно крупным, но его тип на первый взгляд установить невозможно.

Что собой представляет беспилотник "Бобер"

Как писали ранее, технические характеристики дрона "Бобер" позволяют наносить ударі вглубь территории России. Эти дроны имеют дальность полета в 1000 километров. Беспилотник построен по аэродинамической схеме типа "утка", что позволяет технике быстро менять высоту полета для ухода от средств ПВО. Также "Бобер" запоминается благодаря горизонтальному оперению, установленному впереди основного крыла. Один такой дрон-камикадзе стоит в среднем $110 тысяч.

Заметим, что, как отмечает Newsweek, дроны типа "Бобра" существуют уже много лет. Однако нет никаких указаний на то, что "Бобер" в виде, замеченном над Москвой, использовался до начала российско-украинской войны.

Напомним, несколько ранее россияне изучили обломки дрона, атаковавшего Брянск. По данным медиа, беспилотник, который повредил Брянский железнодорожный вокзал, был создан из доступных компонентов компании Savox, которые свободно можно найти в продаже.

В ночь на 6 сентября взрывы прогремели в двух областях России: регионы атаковали беспилотники. В российском оборонном ведомстве отчитались о якобы уничтожении беспилотников в Брянской и Белгородской областях. В атаке традиционно обвинили Украину.