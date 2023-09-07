Хозяин дрона забросал бассейны соседей вредными веществами: его поймали и хотят наказать

Краска, которую сбрасывал шутник, не опасна для жизни людей, но повредила оборудование и вынудила владельцев потратить много денег на чистку.

Жителя штата Нью-Джерси (США) арестовала полиция за то, что с помощью дрона он сбросил вредный химический краситель в бассейны своих соседей. Об этом сообщает DroneDJ и отмечает, что суд может оштрафовать шутника как минимум на $20 тысяч.

Хулиган заброса краской для поиска людей в море несколько бассейнов в районе. О первом инциденте в полицию Абсекона сообщил домовладелец, который заметил дрон, зависший над их бассейном. Затем житель увидел, как дрон сбросил в бассейн какое-то вещество, в результате чего вода приобрела тревожный оттенок зеленого. После этого инцидента аналогичные жалобы поступили из других мест, в том числе из гостиницы Quality Inn, где владелец сообщил, что бетонное основание бассейна было поменяло цвет.

За дело тут же взялась полиция и специальное агентство FFA (федеральное управление авиации США). Отследить полеты дрона не составило большого труда и след беспилотника привел правоохранителей до местного предприятия Comfort Solutions Heating and Cooling, принадлежащего Патрику Спине IV. Обвиняемый — вовсе не озорной подросток, а мужчина 45-ти лет, поэтому ему предъявили обвинения во многочисленных случаях причинения вреда бассейнам и бизнесу.

Хотя мотивом этих действий Спины, похоже, было просто "разыграть людей ", полицейское расследование показало, что вещество, сброшенное с дрона в бассейны, было "морским красителем". Этот материал обычно используется поисково-спасательными службами на воде, поскольку его ярко-зеленый рисунок на воде виден за милю и более, как и сигнальная ракета. Однако использование такого материала в данном контексте было не только незаконным, но и нанесло значительный ущерб соседским бассейнам.

Владелец Quality Inn, чей мотель несколько раз подвергался нападениям со стороны Спины в течение лета, потребовал возместить ущерба на сумму около $20 тыс. По словам владельца заведения, он понес убытки, поскольку клиенты не могли купаться из-за краски, а так же пришлось оплачивать чистку. Власти призвали всех жителей, которые могли стать жертвами подобных действий, сообщить об этом и обратиться в местное полицейское управление, чтобы помочь в продолжающемся расследовании, и окончательная сумма штрафа может оказаться гораздо большей.

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