"Сначала сбрасывают ядовитый газ с дрона": боец "Волков Да Винчи" о новой тактике ВС РФ (видео)

Чтобы противостоять новой такой тактике оккупантов, у бойцов Сил обороны должен быть противогаз и антидронные ружья.

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Российские оккупанты на Купянском направлении применяют тактику, подобную той, которая у них была в Бахмуте. Также они все чаще прибегают к химическим атакам украинских защитников. Об этом в интервью изданию "Украинская" правда" рассказал заместитель начальника разведки батальона "Волков Да Винчи" имени Дмитрия Коцюбайло Сергей Филимонов.

"На Купянском направлении у России есть тактика "мясных" штурмов, когда они отправляют вперед зеков, и за ними могут идти регулярные войска, а могут вообще не идти. То есть зэки занимают позиции, а ВС РФ просто управляют артиллерией, разведкой и так далее. Тактика схожа с Бахмутом. Абсолютное большинство пленных на обоих направлениях — это зэки", — рассказал он.

По его словам, оккупанты, которые попали в плен к ВСУ на Купянском направлении, не ориентируются в военной ситуации. Они рассказывают, что им обещали, что они поедут только "чистить картошку".

Также разведчик говорит, что россияне применяют против бойцов Сил обороны ядовитые газы, которые сбрасывают с дрона в окоп, или блиндаж.

"Запускают несколько дронов. Первый дрон бросает в окоп, или блиндаж газ. Боец вынужден вылезать, чтобы не отравиться, и в этот момент в него начинают бросать гаранты. Также если есть погибшие или раненые и необходима эвакуация, в момент эвакуации они начинают делать "мясной" штурм", — рассказывает Филимонов.

Он добавил, чтобы противостоять такой враждебной у украинских защитников должны быть противогазы и антидронные ружья.

Напомним, что бойцы "Азова" спланировали и провели блестящую операцию, в результате которой штурмом были взяты сразу 4 позиции противника.

Ранее сообщалось, что Netflix "похоронил" бойца ВСУ Павла Вышебабу в фильме "Матери войны". В документальном фильме, который разместили на платформе Netflix, его объявили погибшим под Северодонецком.