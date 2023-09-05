"Спершу скидають отруйний газ з дрона": боєць "Вовків Да Вінчі" про нову тактику ЗС РФ (відео)

Щоб протистояти новій такій тактиці окупантів, у бійців Сил оборони має бути протигаз та антидронові рушниці.

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Російські окупанти на Куп'янському напрямку застосовують тактику, подібну до тої, яка в них була у Бахмуті. Також вони все частіше вдаються до хімічних атак українських захисників. Про це в інтерв’ю виданню "Українська" правда" розповів заступник начальника розвідки батальйону "Вовків Да Вінчі" імені Дмитра Коцюбайла Сергій Філімонов.

"На Куп’янському напрямку у Росії є тактика "м’ясних" штурмів, коли вони відправляють уперед зеків, і за ними можуть іти регулярні війська, а можуть взагалі не йти. Тобто зеки займають позиції, а ЗС РФ просто керують артилерією, розвідкою тощо. Тактика схожа з Бахмутом. Абсолютна більшість полонених на обох напрямках — це зеки", — розповів він.

За його словами, окупанти, які потрапили в полон до ЗСУ на Куп’янському напрямку, не орієнтуються у військовій ситуації. Вони розповідають, що їм обіцяли, що вони поїдуть лише "чистити картоплю".

Також розвідник говорить, що росіяни застосовують проти бійців Сил оборони отруйні гази, які скидають з дрона в окоп, чи бліндаж.

"Запускають декілька дронів. Перший дрон кидає в окоп, чи бліндаж газ. Боєць змушений вилазити, щоб не отруїтися, і в цей момент в нього починають кидати гаранти. Також якщо є загиблі чи поранені й необхідна евакуація, в момент евакуації вони починають робити "м’ясний" штурм", — розповідає Філімонов.

Він додав, щоб протистояти такій ворожій в українських захисників мають бути протигази та антидронові рушниці.

Нагадаємо, що бійці "Азову" спланували та провели блискучу операцію, унаслідок якої штурмом були взяті одразу 4 позиції противника.

Раніше повідомлялося, що Netflix "поховав" бійця ЗСУ Павла Вишебабу у фільмі "Матері війни". У документальному фільмі, який розмістили на платформі Netflix, його оголосили загиблим під Сєверодонецьком.